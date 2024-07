Benevento Città Spettacolo in bilico: ma Giordano è ottimista La 45esima edizione è stata annunciata dal 27 agosto al 1 settembre 2024

Come tanti altri festival e rassegne in Campania anche Benevento Città Spettacolo 2024 è in bilico.

Le difficoltà legate alla mancata erogazione dei fondi Fsc per la Regione Campania si ripercuote infatti sugli eventi culturali tra cui anche la manifestazione cittadina che non può ancora contare su una dotazione economica per mettere in moto la macchina organizzativa.

Ma il direttore artistico Renato Giordano è ottimista “L'amministrazione comunale – spiega - si sta impegnando al massimo per poter garantire la 45esima edizione del Festival” e dettaglia “nelle prossime ore terrò un incontro con l'amministrazione e la Fondazione città spettacolo”.

E' dunque chiaro che se non si potrà contare sul finanziamento regionale il Festival subirà ingenti tagli.

Tema e anticipazioni dell'edizione 2024

Intanto, come già annunciato dal presidente di Fondazione Benevento Città Spettacolo, Oberdan Picucci, e dal direttore, Renato Giordano, la 45esima edizione si terrà dal 27 agosto al 1 settembre 2024. “Costruzione sentimentale” è il tema scelto che legherà gli eventi in cartellone. Il manifesto, realizzato da Paola Serino, con la combinazione di forme geometriche e colori primari, rappresenta il tema "Costruzione Sentimentale” inteso come processo di costruzione di legami emotivi e culturali all'interno della comunità. L’evento di chiusura, nella cornice del Teatro Romano, sarà il concerto della Banda della Polizia di Stato.