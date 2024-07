Città Spettacolo: una settimana di eventi per promuovere la città Per la 45esima edizione Giordano promette: sarà una festa

“Un programma che renderà Benevento viva e animata per una settimana, garantendo slancio anche per il commercio e i locali”. E' l'obiettivo del direttore artistico di Benevento Città Spettacolo, Renato Giordano che ha presentato la 45esima edizione della rassegna in scena dal 27 agosto al 1 settembre prossimi.

Un cartellone “ricco e vario” che omaggia la storia del festival ricordando Enzo Moscato (con una mostra e uno spettacolo) ma attrae i giovani con la scelta di due rapper amatissimi dai ragazzi Anna e Tony Effe.

“Abbiamo realizzato un piccolo miracolo – ha aggiunto il sindaco Clemente Mastella riferendosi alle difficoltà economiche incontrate per il sovvenzionamento della rassegna -. Le presenze che raggiungiamo, spesso contestate, sono in realtà innegabili”.

Benevento candidata a Capitale del libro e il recente riconoscimento dell'Appia a patrimonio mondiale dell'Umanità dall'Unesco sono poi altre due direttrici su cui si muoverà il festival.

“Un cartellone mira a raggiungere ogni fascia d'età” ha ricordato il Presidente della Fondazione Benevento Città Spettacolo, Oberdan Picucci. Mentre il direttore del Conservatorio Giuseppe Ilario ha illustrato i due spettacoli allestiti in occasione del festival dell'istituto di alta formazione musicale di Benevento.