Benevento Città Spettacolo: al via con la Cena in bianco poi Anna e Tony Effe Il programma del festival in scena dal 27 agosto al 1 settembre, il 25 anteprima "conviviale"

La “cena in bianco”, il 25 agosto, per aprire la strada alla 45esima edizione di Benevento Città Spettacolo.

Poi, attesissimi, la rapper Anna (il 27), all'anagrafe Anna Pepe con il suo Live Summer Tour 2024 e Tony Effe in Icon Tour (29), che con Sesso e samba rappresenta la colonna sonora dell'estate. Ma anche un omaggio ad un grande protagonista del teatro che di Benevento Città Spettacolo è stato direttore artistico: Enzo Moscato. E' ricco vario il programma del festival di Benevento in programma dal 27 agosto al primo settembre. “Costruzione sentimentale” il tema scelto dal direttore artistico Renato Giordano da declinare tra teatro, libri, musica, cinema, danza, mostre ed enogastronomia. Evento apripista del festival, come detto, domenica 25 agosto, sarà la “Cena in bianco” lungo Corso Garibaldi (prenotazioni: cenainbianco@cittaspettacolo.it – cell:3392924349). Il programma ufficiale prende poi il via

Martedì 27 agosto

in Piazza F. Torre

Per Piazze d’Autore, alle 20, c'è Roberto Napoletano per Il mondo capovolto – La nave di Teseo;

alle ore 21:30 incontro con la vincitrice del Premio Strega 2024 Donatella di Pietrantonio e il suo L’età fragile – Einaudi; alle ore 22:30 Eneri C’era una volta.

Hortus Conclusus

ore 20:45 Ipazia di Roberta dei Colli con Vincenzo De Luca , Daniela Polito, Selene Pedicini e Saveria Cotroneo, regia Linda Ocone (ingresso con biglietto a pagamento € 7,00 incluso diritti di prevendita).

Ancora all'Hortus Conclusus Spazio Cinema, alle ore 22:30 Pellicole premiate David di Donatello 2024; nel Cortile della Rocca dei Rettori Il Paese dei sogni; alle ore 20:30 La bella e la bestia Fiaba musicale scritta e diretta da Zenone Benedetto Compagnia i Guardiani dell’Oca (biglietti teatroeidos.it – 335413060).

In Piazza Roma alle ore 21:30 Smaila & Band in concerto.

In Piazza Santa Sofia

Alle 21:00 “Iside ultima maga e prima strega di Benevento” a cura di Mario Collarile.

Alle ore 22:30 U’ Beneventano largo e vocca e stritte e mano con Rich Ricciolino, Deborah Calì e Klamà.

In Piazza Risorgimento alle ore 22:30 “Anna in Live Summer Tour” (biglietto € 25,00 incluso diritti di prevendita).

Mercoledì 28 agosto

In Piazza F. Torre per Piazze d’Autore, alle 19:00 Gaetano Pecora Bertrand Russell. Tra liberalismo e socialismo – Donzelli editore;

alle ore 20:00 Claudio Tito Nazione Europa. Perché la ricetta sovranista è destinata alla sconfitta – Piemme edizioni;

alle ore 21:30 Premio alla carriera La musica a Benevento – I protagonisti XVIII Edizione a cura di Enrico Salzano;

alle ore 22:30 Tributo “Ci vediamo da Lucio” dedicato a Battisti e Dalla Salzano band.

All'Hortus Conclusus

alle ore 20:45 Soundspace - Paesaggi sonori tra letteratura e danza, compagnia Balletto di Benevento di Carmen Castiello (biglietto € 7,00 incluso diritti di prevendita).

All'Hortus Conclusus Spazio Cinema alle ore 22:30 L’altra via con Fausto Verginelli, Giuseppe Pacenza, Vera Dragone regia Saverio Cappiello (sarà presente il cast).

Nel Cortile della Rocca dei Rettori Il Paese dei sogni alle ore 20:30 Moby Dick tratto da Moby Dick di Hermann Melville, scritto e diretto da Antonello Antonante Compagnia Centro Rat – Teatro dell’Acquario-Cosenza (biglietti teatroeidos.it – 335413060)

In Piazza Roma alle ore 21:30 Gitano Non ho tempo tour; alle ore 23:00 Summer Hits Live Essential Agency

Al Giardino del Mago Sorsi e discorsi dalle ore 18:30 Valentina Fedullo e Alfonso Brandi in Policordia – dialoghi acustici di corde vocali e corde pizzicate, alle ore 20:30 Fantasy Music Academy Emozioni in musica a cura di Mina Minichiello e Miriam Allegretta;

in Piazza Santa Sofia alle ore 22:30 I concerti di casa Rummo La storia della taverna caprese Brunello Canessa e l’Orchestra del Mare.

Giovedì 29 agosto

Piazza F. Torre Piazze d’Autore alle ore 19 Matilde Tortora 52 milioni di parole. Eleonora Duse racconta di sé – Graus Edizioni; alle ore 20:00 Antonio Padellaro Solo la verità, lo giuro – Piemme Edizioni; alle ore 22:30 Ti lascio una canzone, un tributo ad alcuni dei migliori cantautori italiani Il Canto del Sannio.

Hortus Conclusus

Alle ore 20:45 Maurizio De Giovanni in Il canto del mare (€ 7,00 incluso diritti di prevendita);

Hortus Conclusus Spazio Cinema alle ore 22:30 Senza Amore di Renato Giordano (sarà presente il regista).

Cortile della Rocca dei Rettori

Il Paese dei sogni ore 20:30 La Sinfonia dei giocattoli scritto e diretto da Valentina Ciaccia Compagnia Teatro dei colori – Avezzano (biglietti teatroeidos.it – 335413060);

Piazza Roma ore 21:30 Musica in scena da Gulda ai Grandi Musical Orchestra ritmico-sinfonica del Conservatorio di Musica “N. Sala” di Benevento;

Giardino del Mago Sorsi e discorsi ore 18:30 Filia Trio Racconti;

Piazza Santa Sofia ore 22:30 M’barka Ben Taleb in Tunisi canta Napoli Violoncello: Arcangelo Michele Caso, Chitarra: Raffaele Vitiello, Percussioni: Gianluca Mercurio.

Piazza Risorgimento ore 22:30 Tony Effe Icon Tour (biglietto € 25,00 incluso diritti di prevendita).

Venerdì 30 agosto

Piazza F. Torre Piazze d’Autore Ore 20:00 Antonio Polito Il costruttore – Mondadori;

ore 21:00 Andrea Covotta Politica e pensiero – Marcianum Press;

ore 22:00 Sannio Valley: #tech, #sviluppo, #territorio;

ore 23:00 Amedeo Colella & Luca Pugliese in Nisciuno nasce mparato! Puro qua!

Hortus Conclusus

ore 20:45 Ritornanti, omaggio a Enzo Moscato di Enzo Moscato con Cristina Donadio, Emilio Massa, Giuseppe Affinito (biglietto € 7,00 incluso diritti di prevendita);

Hortus Conclusus Spazio Cinema ore 22:30 Co’Stell’Azioni’ di Enzo Moscato regia Angelo Serio (sarà presente il regista);

Cortile della Rocca dei Rettori Passione Teatro ore 20:30 Imparare ad amare testi Mariella De Libero, regia Mariella De Libero e Antonio Di Fede;

Piazza Roma ore 21:30 Igor Minerva Baglioni si nasce ore 23:00 Rap in Town Danny, Tamburo, Mooncler

Giardino del Mago Sorsi e discorsi ore 18:30 Giuliana Danzè e Luigi Riccio Acoustic duo

Piazza Santa Sofia

ore 20:00 Tango Spettacolo. Milonga di strada STRETango a cura di Pia Formichella con Tdj Luca Caruso e Fortuna Del Prete

Sabato 31 agosto

Piazza F. Torre Piazze d’Autore ore 20:00 Mons. Vincenzo Paglia Il sogno di Cusano – Baldini+Castoldi; ore 21:00 Alessandro Iovino Il racconto di un’amicizia. Dialogo tra Papa Francesco e il pastore Giovanni Traettino Eternity edizioni ore 22:00 L’Oro di Napoli Orchestra della Canzone Classica Napoletana

Tammurriata Rave ore 23:30 Sancto Ianne in concerto

Hortus Conclusus Ore 22:30 Assomiglio un po’ a te Stelle in erba ideato e condotto da Tiziana Iuzzolino

Hortus Conclusus Spazio Cinema ore 20:45 Un insolito Grand Tour Due viaggiatrici a Benevento tra fine ‘700 e inizio ‘800 con Luciana Jacobelli e Aglaia Mc Clintock

Cortile della Rocca dei Rettori

Passione Teatro Ore 20:30 SesSonRose Regia Monica Carbini

Tammurriata Rave

Piazza Roma

ore 23:00 NCCP Nuova Compagnia Canto Popolare

Giardino del Mago Sorsi e discorsi ore 18:30 Merysse Acoustic Duo Sentieri inediti tra pop e jazz

Piazza Santa Sofia ore 22:30 Eugenio Bennato Musica del mondo – Tour 2024

Tammurriata Rave Teatro Romano Ore 20:45 Peppe80Barra Un’età certa (biglietto € 18,00 incluso diritti di prevendita)

Premio Ugo Gregoretti VI Edizione dalle 22:30 Piazza F. Torre

Corso Garibaldi

La Paranza di Città Spettacolo con Cristina Vetrone, Lorella Monti, Vincenzo Romano, Antonio Esposito, Renato Giordano e con lo staff di Città Spettacolo

Domenica 1 settembre

Piazza F. Torre

Piazze d’Autore Ore 19:00 Michele Ruggiano Leopardi napoletano – Independently published

Ore 20:00 Angela Procaccini Stralci di vita – Graus Edizioni

Ore 23:00 Non è facile essere musicisti in Groenlandia Cloudia

Hortus Conclusus

Spazio Cinema Ore 20:45 La media con Gabriele Oses regia Mario Pio Adamo e Luigi Moretti (Sarà presente il cast) Il vizio regia Mario Pio Adamo e Biagio Nicolì

Ore 21:30 La risposta regia Strato Marino e Leandra Keller

Ore 22:30 Io, il tubo e le pizze regia Ugo Gregoretti

Piazza Roma

Ore 21:30 Voce, anema e core Viaggio nei classici della canzone napoletana con Rino Principe

Ore 23:00 Il bel paese tra eccellenze e virtù condotto da Francesco Vitulano

Piazza Santa Sofia

Ore 21:30 The power of love a cura della Modern Dance Academy di Enzo Mercurio

Cortile della Rocca dei Rettori

Passione Teatro Ore 20:30 Una disdicevole opportunità testi Carmine Liccardi regia Barbara Rizzo

Giardino del mago Sorsi e discorsi Ore 18:30 Il Festival incontra la stampa

Teatro Romano

Ore 20:45 Fanfara della Polizia di Stato Dirige il M° Massimiliano Profili

Mostre - Dal 27 agosto al 1 settembre –

Foyer Teatro Comunale “de La Salle” dalle ore 19:00 alle ore 00:00 We love Enzo in foto e senza- La pentapalomma e l’unicorno a cura di Fiorenzo de Marinis

Foyer Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” Dalle ore 19:00 alle ore 00:00 250° Anniversario Fondazione della Guardia di Finanza

Terre emerse di Ferdinando Possemato e Alessandro Cortinovis a cura di Chroma

Galleria Bosco Lucarelli

Dalle ore 18:00 alle ore 00:00 D’ORSI 24

Rocca dei Rettori Dalle ore 18:00 alle ore 00:00 Benebiennale VI edizione a cura di Maurizio Casopanza e Maurizio Vitiello

Porta Somma In the secret garden Bipersonale di pittura Antonio Ricciuto e Svetlana Stefanova

Sala dei Graffiti Dalle ore 18:00 alle ore 22:00 Arte e Alchimia Personale di Umberto Leonetti

Ma ci saranno anche altri eventi

29 e 30 agosto Viaggio nella storia (prenotazioni: info@cittaspettacolo.it).

Sabato 31 agosto Piazza Papiniano Ore 20:00 La strada fra giochi e burattini a cura di Tanto per gioco

Domenica 1 settembre Palazzo del Governo Ore 18:30 Auto d’epoca, che spettacolo! III edizione a cura di Benevento Car Classic Club