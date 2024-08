Un concerto per l’Appia con il soprano D'Abruzzo e il tenore Rossi Organizzato per lunedì 19 alla Fagianella dall'Archeoclub di Benevento dopo il riconoscimento Unesco

Lo scorso 26 luglio l’Unesco ha riconosciuto la via Appia patrimonio dell’Umanità. Questo riconoscimento giunge a breve distanza da un altro non meno significativo: il 6 dicembre del 2023 l’Unesco ha inserito il Canto Lirico Italiano nel Patrimonio immateriale dell’Umanità.

Due eccellenze italiane, quindi, che si incontrano in questo evento, ideato dall’Archeoclub, per celebrare la via Appia, che proprio qui a Benevento aveva una tappa fondamentale. Da qui l’imperatore Traiano fece partire il percorso alternativo, che prese il suo nome, per abbreviare il tragitto fino a Brindisi.

Il concerto, con la direzione artistica di Antonio Benvenuto e in collaborazione con la docente Maria Rosaria Minicozzi, si terrà presso la Fagianella, nell’ambito della rassegna “Notti sotto le stelle” lunedì 19 agosto alle ore 20, e vedrà la partecipazione del soprano Alessia Rosa D’Abruzzo e del tenore Gabriele Rossi, che eseguiranno un repertorio tra il classico e il moderno. A condurre la serata saranno Francesco Morante e Maurizio Cimino. Il concerto, anche dedicato alla memoria di Giacomo Puccini nel centenario della scomparsa, sarà accompagnato da narrazioni e da proiezioni di immagini storiche ed artistiche. L’ingresso è libero.