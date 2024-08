Protocollo d'Intesa tra il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento e il Rotary Domani la firma a Benevento per l'Istituzione di una Borsa di Studio

Domani, 30 agosto, alle ore 10.30, presso il Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento, la firma di un protocollo d'intesa tra il Conservatorio e il Rotary Club di Benevento. In particolare prevista l'istituzione di una borsa di studio destinata ai migliori allievi del Conservatorio, con l'obiettivo di premiare e incoraggiare i giovani talenti nel loro percorso di formazione artistica.

La borsa di studio, fortemente voluta dal Rotary Club di Benevento, rappresenta un segno tangibile dell'attenzione che il Rotary rivolge al mondo dei giovani e alla promozione della cultura e delle arti. Attraverso questo gesto, il Rotary intende sostenere il merito e incentivare l'eccellenza negli studi musicali, fornendo un concreto supporto economico ai giovani che si distinguono per impegno e talento.

Alla conferenza stampa di presentazione del protocollo e delle finalità della borsa di studio interverranno: Erminia Mazzoni, Presidente del Rotary Club di Benevento; Caterina Meglio, Presidente del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento; Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento.

Il protocollo d'intesa rappresenta un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra il Conservatorio e il Rotary Club, due istituzioni che condividono l'impegno nella valorizzazione dei giovani e nella promozione della cultura musicale.

La cerimonia si concluderà con un momento di confronto tra i rappresentanti delle due istituzioni, durante il quale saranno illustrate le modalità di accesso alla borsa di studio e le prospettive future per ulteriori collaborazioni.