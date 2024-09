Al via il Premio di Poesia e Narrativa "Antigone – città di Ceppaloni" Le parole di Clorindo Tranfa: "Un traguardo che ci riempie d'orgoglio"

E’ con grande orgoglio che l’Associazione culturale “Antigone” annuncia la giornata conclusiva dell’omonimo Concorso di Poesia e Narrativa 2024. La manifestazione, avrà luogo, alle ore 16:00 di sabato 7 settembre, presso il suggestivo Chiostro Sant’Antonio in Ceppaloni con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di San Leucio del Sannio. Va sottolineato che sarà un’edizione speciale perché ricorre il suo decimo anniversario e rappresenta un importante traguardo finalizzato a celebrare l’incontro tra arte, letteratura e territorio; una sorta di simbiosi mutualistica generatrice di cultura, amicizia, solidarietà, empatia. Un modo per scoprire la reciprocità e la bellezza dello stare insieme. Il concorso, aperto a partecipanti di tutte le età, prevede tre sezioni, poesia in lingua italiana, poesia in vernacolo e narrativa. Un’apposita giuria di esperti ne valuta annualmente i lavori, stabilendo criteri condivisi che valorizzano l’originalità, lo stile, l’argomento trattato che rimane pur sempre libero e, soprattutto, la capacità delle parole di emozionare.

“Il Premio che sabato si celebra, rappresenta un traguardo che ci riempie di orgoglio” ha dichiarato Clorindo Tranfa, presidente dell’ associazione “Antigone” “ Abbiamo visto crescere il concorso anno dopo anno, superando i confini nazionali, allargando la partecipazione anche alle scuole. Significativa a riguardo la celebrazione della giornata mondiale della poesia che abbiamo inaugurato in questi ultimi anni grazie alla collaborazione dei giovani studenti magistralmente guidati dai loro docenti.” Abbiamo scoperto nuovi talenti, abbiamo dato voce a quanti vogliono condividere pensieri, costruire storie, esprimere sentimenti e suscitare emozioni”. Oltre alla premiazione dei vincitori, la serata prevede la lettura delle poesie premiate e una sintesi significativa dei primi tre racconti. Chiuderà la manifestazione il consueto momento di convivialità.