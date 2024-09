Cultura, sport e sociale: a Benevento assegnato il Premio Arco di Traiano Al Comunale riconoscimenti per La Spina, Lollobrigida, Genovesi, Raffa, Taurino e Fortunato

Arte, cultura, storia, tradizioni e sport in una piacevole serata di spettacolo tutta dedicata al riconoscimento di personalità illustri.

Il Teatro Comunale di Benevento ha ospitato ieri sera “StregArti – Premio Arco di Traiano”, appuntamento che con Xcorrere la storia, la gara podistica nazionale in notturna tra i monumenti dei quattro imperatori, in programma stasera, è promossa dalla Pro Loco Samnium, dall’Associazione Podismo Benevento e Libertas, con il patrocinio del Comune di Benevento.

Una serata inaugurata da una coreografia dedicata alla leggenda madre di Benevento, le streghe. Un programma ricchissimo affidata alla conduzione di Magda Mancuso e arricchita dalla voce di Anna Maggio e dall’Associazione Sportiva GioArt.

Dopo il saluto dei tre organizzatori dell'evento: Giuseppe Petito della Pro Loco Samnium, Gianfranco Pacchiano dell’Associazione Podismo Benevento e Alessandro Pepe, Libertas con il maestro Mario Ferrante che, per l'evento, ha realizzato l'opera assegnata ai premiati, sul palco a fare gli onori di casa il sindaco Clemente Mastella.

I riconoscimenti sono stati assegnati al presidente nazionale dell’Unione Proloco d’Italia, Antonio La Spina, al vicedirettore di Rai Sport, Marco Lollobrigida, al direttore di Rai Libri Roberto Genovesi, al soprano Jole Rita Raffa, al Direttore Regionale Campania Special Olimpic, Salvatore Taurino e al Colonnello di origini beneventane Eugenio Fortunato, comandante del Reggimento logistico “Sassari”.

Particolarmente scenografica la partecipazione, alla serata, dei gruppi storici in costume di Airola, Solopaca e Apice.

Emozione e partecipazione per l'esibizione del gruppo della Special Olympics Italia, la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva.

Intanto prosegue fino a domani il ricco calendario di appuntamenti. A Palazzo Paolo V potranno essere ancora visitati la mostra d’arte contemporanea e il Festival dei due Principati. In piazza Roma c'è il “Bivacco dei 4 imperatori” una sorta di “villaggio olimpico” con area street food a cura di Coldiretti Benevento – Campagna Amica e una serie di eventi d’intrattenimento musicale che coinvolgono tutte le fasce d’età.

E stasera, come detto, l'attesa anche la gara podistica nazionale in notturna tra i monumenti dei quattro imperatori “X Correre la Storia”, con partenza e arrivo previsti all'Arco di Traiano a siglare un legame indissolubile con la storia.

Domani, infine, alle 18, ci sarà la sfilata lungo Corso Garibaldi della Banda Nazionale della Polizia Penitenziaria, con deposizione corona al monumento ai caduti, a Piazza Castello, mentre alle 20, in piazza Roma, l’ensemble si esibirà in concerto.