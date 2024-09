Un evento per il 270° anniversario della nascita di Carlo Maurizio di Tallyerand Martedì al Museo del Sannio promosso dall'Istituto Storico del Risorgimento – Delegazione Sannita

L’Istituto Storico del Risorgimento – Delegazione Sannita ha organizzato un primo evento per celebrare il 270° anniversario della nascita di Carlo Maurizio di Tallyerand, che dal 1806 al 1814 fu Principe di Benevento, in orbita francese.

L'appuntamento è in programma martedì 24 settembre alle 9 al Museo del Sannio, con il Patrocinio del Comune di Benevento, della Regione Campania, della Provincia di Benevento, di Sannioeuropa, del Museo del Sannio, del Liceo Artistico IIS G. Alberti di Benevento.

Porteranno i loro saluti: il Sindaco Clemente Mastella, l’Ass. Regionale al Turismo Felice Casucci, il Rettore di Unisannio Gerardo Canfora, il responsabile scientifico del Museo del Sannio Marcello Rotili, Raffaele Del Vecchio amministratore di Sannio Europa. Inoltre vi sarà la presenza di Lise Moutoumalaya Console Generale di Francia Napoli e del Prof. Emerito Luigi Mascilli Migliorini dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” che terrà una comunicazione su “Carlo Maurizio di Tallyerand, Principe di Benevento".

Ancora presso il Museo del Sannio, sarà inaugurata una mostra sul principato e le modifiche urbanistiche alla città ed in particolare sulla Piazza di Santa Sofia, che inaugurata nel periodo francese, portò originariamente il nome di Carlo Maurizio, la targa ancora oggi adorna la piazza ed è possibile vederla.

Luigi Razzano direttore dell’Istituto a riguardo chiarisce: “Questa è una prima iniziativa per il 270° della nascita del Principe, ne seguiranno altre sia a Benevento che nel resto della Campania, specificamente a Pollena

Trocchia, nell’ambito delle manifestazioni della Rassegna Mauro Musci, organizzate da Mario di Sapio ed a Napoli presso la sede della Società Napoletana di Storia Patria organizzata da Ugo De Flavis, con la Fondazione San Giuseppe dei Nudi. Il 9 ottobre sempre a Benevento, è previsto un seminario di Studi Storico giuridici, sulla figura del Principe e sulle innovazioni giuridiche dell’epoca, insieme all’Ordine degli Avvocati di Benevento e la Scuola di Formazione Forense di Benevento".