"Sapere è libertà": nuovo fondo per l'inclusione in memoria di Giovanna Viespoli Domenica la resentazione

Domenica 20 ottobre 2024, alle ore 17:00, presso la Libreria Ubik di Benevento - via Lungosabato Riccardo Bacchelli n.10, avrà luogo la presentazione del Fondo Memoriale "Giovanna Viespoli - Sapere è libertà". Istituito per onorare la Professoressa Viespoli, il Fondo nasce con l’obiettivo di proseguire la sua straordinaria opera educativa, promuovendo l'inclusione e il rispetto per le diversità.

L’evento, aperto a tutta la comunità, inizierà con un momento conviviale, durante il quale verrà servito del tè, seguito dalla presentazione ufficiale del Fondo a cura del Presidente della Fondazione Angelo Moretti e con la partecipazione di Marialaura e Cosimo Nazzaro, figli della professoressa. Sarà un’occasione per scoprire gli obiettivi di questa iniziativa, che mira a creare un impatto concreto sul territorio: difatti, "Sapere è libertà" non è solo il nome del Fondo, ma un atto concreto per dare continuità al lavoro di Giovanna Viespoli, coinvolgendo persone, scuole e associazioni in progetti dedicati a promuovere la cultura come strumento di emancipazione, crescita personale e

collettiva. Il Fondo sosterrà interventi volti a contrastare la povertà educativa, creando opportunità inclusive e di qualità per adolescenti e giovani adulti in situazioni di fragilità, in particolare nell'apprendimento e nella conoscenza della lingua inglese, e prevede l’istituzione di alcune borse di studio per lo svolgimento di stage o periodi di studio all’estero per ragazzi meritevoli ma con limitate capacità economiche.

L'iniziativa sarà rivolta a studenti dal terzo al quinto anno degli istituti superiori di Benevento e Provincia.

Inoltre, durante la giornata sarà possibile contribuire al Fondo attraverso donazioni. La presentazione sarà quindi un momento di condivisione, ma anche di riflessione su quanto l’eredità della Professoressa Giovanna Viespoli continui a ispirare gesti concreti di solidarietà.