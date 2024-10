Buon successo per il Sannio Festival della voce e della canzone napoletana La tre giorni al Teatro San Vittorino di Benevento

Si è conclusa la IV edizione del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. La tre giorni, voluta fortemente dal Presidente Caterina Meglio e dal Direttore Giuseppe Ilario, si è tenuta al Teatro San Vittorino con una grande partecipazione di pubblico. Questa edizione, che ha preso il via il 25 ottobre, ha proposto una serie di master-class dedicate a I luoghi di Napoli e le sue canzoni. Gli appuntamenti pomeridiani della prima giornata sono stati dedicati ai brani su Sorrento, a cura di Emma Alterio e con la partecipazione di Gianni Conte, e a quelli di Vommero, Antignano e Arenella, curata da Serena Di Palma e con la partecipazione di Francesca Marini. In serata, lo spettacolo L’Oro di Napoli, tenuto dall’Orchestra Stabile della Canzone Classica Napoletana del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, che ha deliziato il folto pubblico intervenuto. Sabato 26, si è tenuta la master-class curata da Sara Giglio ed Enzo Esposito, che hanno presentato, rispettivamente, i brani di Capemonte, Santa Lucia e Lucianelle e Castiellammare e Camaldule, con la partecipazione di Teresa Rocco; ha fatto seguito l’appuntamento dedicato a Pusilleco, a cura di Angela Civile e con la partecipazione di Mario Maglione. La giornata si è conclusa con il premio Sergio Bruni per la migliore esecuzione della canzone napoletana edita. La commissione giudicatrice, composta dai Maestri Carlo Berton, Fabrizio Fierro, Luigi Ottaiano, Diego Paura, Antonello Rondi, Enzo Sorrentino e Massimo Volpe, ha assegnato il premio Sergio Bruni a Laura Ammendola e Fabio Saggiomo con Ma pecché; secondo classificato Raimondo Esposito, terza Pina Truppa. Nell’ultima giornata di domenica 27 ottobre, si sono tenute le master-class Le canzoni della Scuola Napoletana e dell’Opera Buffa, eseguite dagli allievi del 1° anno del Biennio del corso di Canto - Canzone Classica Napoletana, a cura del M° Girolamo De Luca, e Margellina e Marechiaro, presentate da Enzo Altieri e Salvatore Esposito, con la partecipazione di Fiorenza Calogero. In serata, si è svolta la finale del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana inedita. Il primo premio è stato assegnato a Laura Ammendola e Fabio Saggiomo con il brano Carmè, di Gianni Pelella, secondo classificato a Gianni Pelella e terzo classificato a Matteo Mauriello. La manifestazione, coordinata dal M° Luigi Ottaiano, sostenuta dalla Fondazione Sergio Bruni, è stata presentata da Sara Giglio ed Enzo Esposito e ha visto la partecipazione dell’ospite Serena Di Palma, vincitrice della passata edizione.