Il Ponte di Ognisanti premia Janua: il Museo delle Streghe di Benevento Nel fine settimana appena trascorso 370 presenze nei turni previsti dedicati al tour museale

Un fine settimana più che positivo per “Janua-Museo delle Streghe di Benevento” gestito dalla cooperativa Ideas, che registra un’affluenza di visitatori numerosa. Già il 31 ottobre doppio sold out per i laboratori pensati e promossi per i più piccini in due turni, guardando ad “Halloween tra passato e presente: giochi, simboli, cibi e leggende”. Numeri importanti quelli delle visite al museo nel fine settimana appena trascorso, con 370 presenze nei turni previsti dedicati al tour museale.

“Siamo contenti per la nostra piccola realtà – afferma lo staff di Janua Museo- sono stati giorni in cui abbiamo lavorato tanto ma con il sorriso. Perché il sapere antropologico trasmesso ad adulti e bambini gratifica il nostro incessante studio e il nostro lavoro”.

Intanto Janua si prepara alla “3 Giorni per la Scuola a Città della Scienza”, evento ideato dalla Fondazione Idis- Città della Scienza, giunto alla sua XXIII edizione. Si tratta di una convention nazionale del mondo della scuola che si svolgerà dal 13 al 15 novembre 2024 a Napoli, in

collaborazione con la Regione Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Altro evento, dopo B.I.TU.S., di respiro nazionale che mette al centro l’attenzione verso le nuove generazioni, i testimoni del futuro, cui lo staff di Janua rivolge sempre un’alta centralità ed attenzione.

Intanto si progettano nuovi appuntamenti antropologici per far vivere il museo Janua nella sua interezza.