Claudia Marss con il concerto di Natale "Voices of Joy - Concerto Gospel" In scena il 23 presso la Sezione Egizia del Museo “Arcos” di Benevento

Sarà Claudia Marss, artista di prestigio internazionale, la protagonista del Concerto di Natale "Voices of Joy - Concerto Gospel", in programma il 23 dicembre (ore 20,00) presso la Sezione Egizia del Museo “Arcos” di Benevento.

A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e l’avv. Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale), promotrice della iniziativa che vede come direttore artistico il Maestro Debora Capitanio.

Claudia Marss si esibirà insieme a Giò Bosco (voce) e Mario Donatone (pianoforte e voce).

Gioia, dolore, felicità, speranza, preghiera, emozione… quello della Marss sarà un repertorio che spazierà dal gospel tradizionale a quello moderno, con brani di musica pop e un mix di voci e note, sapientemente proposto dall’artista, accompagnata da musicisti jazz di grande spessore.

Claudia Marss, cantante, compositrice, insegnante di tecnica vocale, stile e interpretazione nella musica jazz e brasiliana. Direttore del Coro Gospel e solista dei Gospel Tree del Rev. Nehemiah Brown e del Bronzeville American Gospel di Harold Bradley dal ‘95.

Nel 1983 frequenta il Conservatorio di Musica da Universidade Catolica de Salvador (Bahia) con gli studi di chitarra classica e nel 1986, col suo primo concerto vince il Premio Troféu Caymmi, come miglior interprete canora emergente. Nel 1988 è corista di Gilberto Gil nella tournée brasiliana.

Si trasferisce in Italia e studia canto jazz con Cinzia Spata al Saint Louis. Frequenta le Clinics della Berklee a Perugia con Bob Stolloff, studia tecnica vocale col soprano lirico Annette Marywhether, canto lirico con il soprano Margherita Pace e pianoforte col maestro Luca Salerno.

Nel 2011 ottiene la certificazione CFP del metodo Voicecraft di Jo Estill con Elisa Turlà. Frequenta il Seminario “La voce: anatomia, fisiologia e prevenzione dei disturbi vocali” (2015). Laureanda in Canto Jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia, attualmente frequenta il Biennio di Composizione Jazz presso lo stesso Conservatorio. È voce solista nella mitica Folk Magic Band degli anni ’90, collabora con la Jona’s Blues Band a fianco a Harold Bradley. È ospite nei Cd: Jona’s Blues Band “Back to life” – 2010; Jona’s Blues Band meets Fernando Jones – 2015. Nell’ottobre 2004 è scelta da Nicola Piovani come solista nello “Stabat Mater- La Pietà”, da lui musicato su testo di Vincenzo Cerami, a fianco di Gigi Proietti, Rita Cammarano con l’Orchestra Aracoeli e messo in scena a Betlemme e Tel Aviv.

È voce solista negli spettacoli musico-teatrali “Intorno ad Augusto”, “Ritratto di Augusto”, “Acque”, al fianco di Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo ed altri, diretti da Idalberto.