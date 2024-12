Rete museale: ecco le aperture durante nei festivi Chiusi nei giorni di Natale e Capodanno

Per soddisfare al massimo la richiesta dei visitatori durante le festività natalizie i siti delle Rete Museale provinciale di Benevento hanno incrementato i giorni di apertura prevedendo per alcuni anche l’ingresso gratuito in determinati orari.

A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale).

In particolare, il piano prevede:

- l’apertura straordinaria del cancello principale sulla piazza di Santa Sofia con ingresso gratuito al solo Chiostro, con apertura nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2024, 4 e 5 gennaio 2025;

- l’apertura straordinaria e gratuita per l’accesso al Giardino del Mago – “Presepe ultrapoverissimo” di Riccardo Dalisi, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 dei giorni 28 e 29 dicembre 2024 - 4 e 5 gennaio 2025;

- l’apertura straordinaria del Museo del Sannio, del Museo Arcos, lunedì 30 dicembre 2024 e 6 gennaio 2025.

Tutti i siti della Rete Museale provinciale di Benevento, compresa la Biblioteca provinciale, nei giorni 24 e 31 dicembre resteranno aperti fino alle ore 14,00 mentre resteranno chiusi il giorno di Natale e il giorno di Capodanno.