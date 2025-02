Culture musicali a confronto con l’Orchestra "Accademia di Santa Sofia" L'orchestra accompagnata dal violoncellista solista Danilo Squitieri

Una serata di grande musica ha affascinato il pubblico dell’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, dove ieri l’Orchestra da Camera "Accademia di Santa Sofia" ha offerto un emozionante viaggio tra “culture musicali a confronto”, accompagnata dal violoncellista solista Danilo Squitieri. L’evento, parte della stagione artistica 2024- 2025 dell’Accademia di Santa Sofia, è stato realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante, con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock. Il programma della serata ha proposto un repertorio raffinato e suggestivo. Ad aprire il concerto è stata "Oración del Torero" di Joaquín Turina, brano ispirato alla tradizione dei toreri che, prima della sfida nell’arena, si raccolgono in preghiera. A seguire, il celebre concerto per violoncello e orchestra di Edward Elgar, una composizione di straordinaria profondità che ha richiesto al solista Danilo Squitieri un notevole equilibrio interpretativo. La sua esecuzione ha messo in luce la sua raffinata musicalità e il suo talento da solista di alta qualità. Il pubblico ha poi potuto apprezzare il suggestivo "Notturno" di Cajkovskij e, in chiusura, "Game for strings", un’opera del compositore romano Piero Niro dedicata proprio all’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia. Il brano ha evidenziato la solidità compositiva di Niro, caratterizzato da spunti tematici coinvolgenti e da un incisivo ritmo che ha reso l’esecuzione particolarmente dinamica. Il maestro Niro, docente presso il Conservatorio di Campobasso e tra i più stimati compositori italiani contemporanei, ha espresso parole di grande apprezzamento per l’Orchestra. Ad accompagnare Squitieri in questa esibizione, un ensemble di talentuosi musicisti: ai primi violini Daniele Sabatini, Teresa Giordano, Emanuele Procaccini e Niccolò Laiso; ai secondi violini Saveria Mastro Matteo, Lorenza Maio e Alessandra Rigliari; alle viole Francesco Solombrino e Martina Iacò; ai violoncelli Giovanni Nigro e Alfredo Pirone; e al contrabbasso Gianluigi Pennino. La serata è stata ulteriormente arricchita dall’intervento del professor Maurizio Sasso, ordinario di Fisica tecnica industriale presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Unisannio. Con la sua conferenza dal titolo "La disarmonia dell’energia", il professore ha esplorato il concetto di armonia in termodinamica e il suo riflesso nel mondo moderno, evidenziando le dissonanze tra il progresso tecnologico e le diseguaglianze globali. La stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia proseguirà sabato 22 febbraio alle ore 19, presso il Teatro Comunale di Benevento, il celebre violinista Uto Ughi si esibirà accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento.