Evoluzione della città di Benevento attraverso gli artisti dell'800 e '900 Mercoledì incontro con Francesco Morante, presidente dell’Archeoclub

Mercoledì 19 febbraio, alle ore 18, nella ClubHouse della Fagianella si terrà un incontro pubblico con Francesco Morante, presidente dell’Archeoclub, docente di storia dell’arte, nonché uno dei maggiori esperti dell’Ottocento beneventano. Terrà una conversazione d’arte per illustrare gli artisti attivi nel periodo, in particolare soffermandosi su quella loro produzione che illustra e racconta l’evoluzione della città di Benevento, dalla metà dell’Ottocento agli inizi del secolo successivo.

Nel corso di questo periodo la città uscì dalla dominazione pontificia, divenne capoluogo di provincia ed avviò un lento ma inesorabile processo di trasformazione urbana, inseguendo un sogno di modernità troppo a lungo agognato e che avrebbe cambiato l’aspetto della città, condizionando anche i futuri assetti socio-economici.

Al contempo la città vide emergere una nutrita schiera di artisti, soprattutto pittori, i quali in buona parte presero la strada per altri lidi. Ma ciò non impedì loro, in alcuni periodi della loro vita, di dedicare opere anche alla loro città, lasciandoci testimonianze di luoghi e spazi oggi scomparsi o radicalmente modificati.

Nel corso della conversazione Morante illustrerà in particolare i risultati delle sue ultime ricerche, in buona parte ancora inediti.