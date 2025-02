A Benevento "Atlante delle nuvole - Incontri con la poesia contemporanea" Rassegna organizzata da Sannio Europa in collaborazione con il cenacolo poetico Mandel e Casa Naima

“Atlante delle nuvole - Incontri con la poesia contemporanea” e` il titolo della rassegna organizzata da Sannio Europa in collaborazione con il cenacolo poetico Mandel e Casa Naima, ideata e coordinata da Domenico Cosentino, Antonella Rosa e Nicola Sguera.

A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa, societa` in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale.

La rassegna, la prima interamente dedicata alla poesia organizzata in citta` da diversi anni a questa parte, prevede cinque incontri dedicati alla poesia italiana contemporanea in luoghi suggestivi - e vocati alla cultura - della citta` di Benevento.

Il cartellone della rassegna verra` presentato alla Stampa giovedi` prossimo, 27 febbraio (ore 11.00), presso la “Sala Zazo” della Biblioteca provinciale.

All’incontro con i giornalisti interverranno il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, l’Amministratore Unico di Sannio Europa, Raffaele Del Vecchio e il professor Nicola Sguera.