L’Orchestra Filarmonica di Benevento in «Happy Birthday Ravel» Beatrice Rana, Giampaolo Bisanti e l’OFB per festeggiare i 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel

Un omaggio in musica per i 150 anni dalla nascita del genio di Maurice Ravel quello in programma domani domenica 16 marzo 2025 alle ore 19.00, presso il Teatro comunale “Vittorio Emanuele” di Benevento e ideato dall’Orchestra Filarmonica della città nel cartellone della propria undicesima Stagione concertistica.

Beatrice Rana torna finalmente in qualità di solista a calcare il palco del massimo cittadino insieme alla compagine di cui è direttrice artistica. Alla guida dell’OFB il direttore Giampaolo Bisanti, attualmente Direttore Musicale dell’Opèra Royal de Wallonie di Liégi ed uno dei direttori più ricercati del panorama musicale italiano ed internazionale.

Un programma interamente dedicato alla musica del genio francese: si aprono le danze con la Pavane pour une infante défunte, brano di una dolcezza disarmante; a seguire il Concerto per pianoforte ed orchestra in sol maggiore dai colori scintillanti e con un secondo movimento di rara bellezza, passando per il quarto numero della raccolta pianistica Miroirs: Alborada del gracioso orchestrato da Ravel stesso che trasporterà il pubblico negli umori della Spagna; per concludere con la Suite Ma Mère l’Oye, corpus di 5 pezzi “infantili” per orchestra.

Va ricordato che l’undicesima stagione dell’OFB, presentata lo scorso dicembre, porta la firma della pianista Beatrice Rana ed è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania, con il patrocinio morale del Comune e della Provincia di Benevento, in

partnership con l’Università degli Studi del Sannio ed il generoso supporto dello storico Pastificio Rummo.