Maurizio De Giovanni torna a Benevento in "L’Antico Amore" Domani per la rassegna “Città Spettacolo Risvegli”

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Città Spettacolo Risvegli” in scena da aprile a giugno sul palco del Teatro Comunale de La Salle.

Mercoledì 16 aprile torna a Benevento il maestro Maurizio De Giovanni in “L’Antico Amore”. Ci sono storie che sembrano scritte per essere raccontate ad alta voce, con le parole che prendono vita e che aspettano di essere accompagnate dalla musica per amplificare il loro

potere evocativo. “L’antico amore” è una di queste. Maurizio ci condurrà alla scoperta del suo nuovo romanzo, il primo in cui il mistero si

dissolve completamente per lasciare posto all’amore. Un amore che cambia forma, ma non sostanza. Che sfida il tempo, attraversando il presente, il passato e un tempo ancora più lontano, portando con sé l’eco immortale di parole antiche, nate per raccontare la passione e il desiderio, il tormento e la bellezza dell’amore eterno.

Ad accompagnarlo in questa narrazione intensa e avvolgente, le musiche evocative di Marco Zurzolo e Rocco Zaccagnino, capaci di trasformare ogni nota in emozione, e le interpretazioni di Marianita Carfora, Alfredo Mundo e Alessio Sica, che daranno voce e

corpo alle parole. Sarà un’immersione totale in una storia che parla di noi, di ciò che resta e di ciò che ritorna, di passioni incancellabili e destini intrecciati. Una serata che ci dimostrerà ancora una volta che è l’amore quell’unico sottilissimo filo che tiene insieme, giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, tutta la nostra esistenza.