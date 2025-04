Grande successo per il solenne concerto del Venerdì Santo Nella chiesa della Santissima Annunziata con l'Orchestra Internazionale della Campania

Nella chiesa civica della SS.Annunziata, uno dei luoghi più simbolici della devozione e dell’arte sacra della città, si è tenuto il "Solenne Concerto del Venerdì Santo".

Sono state due le versioni dello Stabat Mater: una del compositore settecentesco Nicola Fago, l'altra, invece, è stata scritta dal maestro Veaceslav Quadrini Ceaicovschi, in un ideale dialogo tra musica antica e contemporanea.

Il pubblico, attento e partecipe, ha vissuto un momento di grande elevazione culturale e religiosa. Il suggestivo scenario della chiesa SS.ma Annunziata, inoltre, con il suo impianto gotico e la decorazione barocca, ha creato le condizioni ideali per la meditazione sonora dello “Stabat Mater”.

L'impeccabile direzione musicale del maestro Veaceslav Quadrini Ceaicovschi, le vocalità di Federica D' Antonino (soprano); Michela Rago (mezzosoprano); Giuseppe Maiorano (tenore); Michelle Bisceglie (basso) e l'intero coro da Camera Opera Festival, hanno incarnato l'arte nella sua forma più pura e trasformato la musica in emozione viva.

Importantissimo e fondamentale il ruolo di monsignor Mario Iadanza, che ha partecipato attivamente all' organizzazione e alla promozione del concerto sottolineando quanto sia importante la valorizzazione della Chiesa SS. Annunziata da un punto di vista storico, artistico e acustico, elemento importantissimo per eventi come quello ospitato.

Di seguito i musicisti dell'Orchestra Internazionale della Campania che hanno contribuito a creare la particolare e suggestiva atmosfera che il pubblico ha apprezzato tantissimo:

Primi violini: Francesca Farina, Sofia Di Somma, Salvatore Terranova, Giuseppe Quadara, Sara Pisaniello

Secondi violini: Erika Verga, Francesco Chirico, Massimo Palumbo, Antonio Perotti, Francesca Tagliamonte

Viola: Guido Esposito, Sara Longobardi

Cello: Enzo Di Somma, Maria Pucino

Contrabasso: Giovanni Miele (anche direttore artistico ndr) e Federico Maylin

Basso continuo: Leonardo Quadrini.

L'evento, attraverso il programma "Per chi Crea", è stato promosso dall’associazione Musicainsieme con il sostegno del ministero della Cultura e dalla SIAE.