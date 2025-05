Alexander Lonquich in scena al Comunale Nuova data per il concerto dell'Accademia di Santa Sofia

L’Accademia di Santa Sofia è lieta di annunciare la nuova data per uno degli appuntamenti più attesi della sua stagione concertistica: il concerto del Maestro Alexander Lonquich, in programma con l’Orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, si terrà lunedì 9 giugno 2025 alle ore 20:00, nella splendida cornice del Teatro Comunale di Benevento. l’Accademia di Santa Sofia informa che i biglietti e gli abbonamenti già acquistati saranno validi per la nuova data. Chi ha acquistato il biglietto online potrà richiedere il rimborso sul sito www.clappit.com, mentre chi lo ha acquistato fisicamente potrà rivolgersi alla libreria Ubik LiberiTutti in via Lungosabato Bacchelli, 5 Benevento.