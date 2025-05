Racconti per ricominciare: il teatro al tramonto nei tesori di Benevento Dal 23 all'8 giugno quattro appuntamenti in città

Spettacoli al tramonto, evitando mezzi di amplificazione invasivi per conservare un profilo ecosostebile. E' il cuore del festivalgreen di Vesuvioteatro Racconti per Ricominciare 2025. Una sesta edizione ospitata da 21 straordinarie location monumentali della Campania.

Protagonista anche Benevento con un progetto che include, oltre al già sperimentato Mulino Pacifico, anche la rete museale della Provincia di Benevento, in collaborazione con Sannio Europa.

Il programma

Quattro le proposte in scena: al Mulino Pacifico di Benevento “Benvenuti, accomodatevi” con Viviana Altieri, Assunta Maria Berruti, Michelangelo Fetto, Antonio Intorcia, a cura di Viviana Altieri il 23, 24, 25 maggio e il 6, 7, 8 giugno alle 18.45.

Il 23 e 24 maggio la Chiesa di Santa Sofia ospita Piccoli miracoli e altri tradimenti di Valeria Parrella, con Francesca Piccolo, Antonella Romano, Chiara Vitiello, a cura di Claudio Di Palma.

Il Complesso Monumentale di Sant’Ilario “Segrete Confidenze” con Carlo Caracciolo, Roberto Ingenito, Sara Missaglia, a cura di Claudio Di Palma il 30 e 31 maggio, e il Museo Arcos “Strano mondo” da Alberto Moravia, con Raffaele Ausiello, Cinzia Cordella, Carla Ferraro, Raffaele Milite, a cura di Luciano Melchionna il 6 e 7 giugno. Per tutti l'orario degli spettacoli è fissato alle 18.45.

La presentazione

Il festival è stato presentato al Museo Arcos di Benevento con Giulio Baffi, Claudio Di Palma, Geppi Liguoro e Dora De Martino, responsabili artistici ed organizzativi di Vesuvioteatro e ad alcuni tra gli artisti impegnati nei vari allestimenti teatrali distribuiti nelle tre location attive in città.

All'incontro Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa Scarl ha messo in evidenza “L'obiettivo è sempre quello di valorizzare i siti della città. Racconti per ricominciare è un festival di caratura nazionale riconosciuto come tale dal Ministero della Cultura, sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla regione Campania. La novità di quest'anno è che oltre al Mulino Pacifico si terrà anche nella rete museale di Benevento.

È un'iniziativa molto importante che siamo riusciti, insieme al Presidente della provincia Lombardi, a portare qui a Benevento grazie alla disponibilità di Giulio Baffi e di Geppi Liguoro che sono gli ispiratori e gli organizzatori e di Claudio Di Palma che è il direttore artistico. È un festival che porta il teatro nei tesori un po' più nascosti della regione Campania”.

“Qui a Benevento vedremo spettacoli con una forte matrice letteraria – dettaglia Giulio Baffi - con una capacità ironica, con degli attori in cui crediamo molto, che fanno parte da tempo della compagine di Racconti per ricominciare. Un'iniziativa che continua a crescere di anno in anno perché la proposta evidentemente risponde a una richiesta: rapidi incontri dove il piacere di una letteratura teatrale si unisce allo stupore dell'incontro con gli spazi fisici, architettonici e ambientali e, per quanto riguarda Benevento, anche ora gli spazi monumentali, museali. Quindi un incontro che vede più motivi culturali, più motivi emozionali”.