Benevento: Sergio Cammariere incanta il Teatro Comunale Appuntamento con la stagione artistica 2024/2025 dell’Accademia di Santa Sofia

Un’ovazione calorosa ha salutato, ieri sera, al Teatro Comunale di Benevento, la straordinaria esibizione di Sergio Cammariere, protagonista del penultimo appuntamento con la stagione artistica 2024/2025 dell’Accademia di Santa Sofia. Un evento che ha superato i confini del concerto, per farsi esperienza intima e profonda, un viaggio interiore nel tempo sospeso della musica pura. Con il progetto “Piano solo”, Cammariere ha offerto al pubblico la sua essenza artistica più autentica: un dialogo intenso tra uomo e strumento, senza filtri, senza artifici scenici, affidando al pianoforte la voce esclusiva del racconto. La sua musica, raffinata e stratificata, ha condotto la platea in un itinerario sonoro che ha saputo coniugare jazz e canzone d’autore, blues e suggestioni sudamericane, lirismo e introspezione, in un gioco armonico di contaminazioni che da sempre definisce la sua poetica.

In scena con Famulari e Tittarelli

Ad arricchire la serata due ospiti di eccezione, complici di un’intesa musicale palpabile: Giovanna Famulari, violoncellista e collaboratrice storica dell’artista, e Daniele Tittarelli, uno dei più apprezzati sassofonisti del panorama jazz italiano, al sax soprano. Il trio ha dato vita a un dialogo sonoro raffinato, denso di sfumature emotive e virtuosismi misurati, in un equilibrio perfetto tra improvvisazione e scrittura. Il concerto ha incluso brani iconici del repertorio di Cammariere – tra cui l’intramontabile “Tutto quello che un uomo”, Premio della Critica a Sanremo 2003 – accanto a composizioni più recenti, nate dalla collaborazione con Roberto Kunstler, autore dei testi più intensi del cantautore calabrese. Come da tradizione dell’Accademia di Santa Sofia, la serata è stata preceduta da un preludio culturale, curato da Antonella Tartaglia Polcini, professoressa ordinaria di Diritto civile e assessore alla Cultura del Comune di Benevento, che ha proposto una riflessione dal titolo “Dissonanze e armonie negoziali”.

Ultimo appuntamento il 9 giugno

«L’armonia musicale realizzata attraverso accordi – ha spiegato Tartaglia Polcini – è metafora del più antico dei metodi di composizione della pluralità e della diversità degli interessi: l’arte della negoziazione. Un valore oggi quanto mai attuale per il recupero di una cultura delle relazioni umane e sociali». L’evento si inserisce nel ricco calendario della stagione dell’Accademia di Santa Sofia, che si avvia alla conclusione, e che anche quest’anno si è distinta per la capacità di intrecciare linguaggi, stili e discipline, in un progetto artistico e culturale di alto profilo. La direzione artistica è affidata a Marcella Parziale e Filippo Zigante, con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Ultimo appuntamento in cartellone lunedì 9 giugno alle ore 20, sempre al Teatro Comunale di Benevento, con un altro protagonista della scena internazionale: Alexander Lonquich, che chiuderà la stagione con la poesia del suo pianoforte.