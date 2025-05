"riTRATTI Di DONNE: Saperi e Sapori Magici": il 3 la prsentazione Presso la Sala Didattica di JANUA – Museo Streghe Benevento

Sarà presentato ufficialmente il giorno 3 giugno, alle ore 20.00, presso la Sala Didattica di JANUA – Museo Streghe Benevento (Palazzo Paolo V-piano terra) il libro “riTRATTI Di DONNE: Saperi e Sapori Magici”, Ideas edizioni. Un lavoro a più mani che sarà spiegato, presentato e avrà il piacere di essere interpretato ed attraversato memoria dopo memoria. Un libro che muovendosi tra i meandri

dell’ antropologia dell’ alimentazione, ha provato, ancora una volta, a farsi interprete di una cultura che ha reso le donne Mamme, Madonne e Streghe al tempo stesso. Una vera e propria staffetta letteraria che parte dall’omonimo progetto e si concretizzerà in un Aperireading con la partecipazione di Mario De Tommasi - Presidente Cooperativa IDEAS, Maria Scarinzi - Referente Progetto, Elisabetta Scarinzi – Autrice

Carmine Fusco – Autore, Angelo Antonio Scarinzi – Autore e Cristina Corrado – Autrice.

L’appuntamento è la seconda fase del progetto ““riTRATTI Di DONNE: Saperi e Sapori Magici” che chiude e completa l’ attività di ricerca del progetto “Avviso Pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno dei Musei e delle Raccolte museali di Ente Locale e d’interesse Locale - Esercizio Finanziario 2024”, concesso dalla REGIONE CAMPANIA - UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche”.

Tale fase conclusiva, autofinanziata dalla Cooperativa IDEAS, nasce quale restituzione delle evidenze scientifiche e come dovuto ringraziamento ai partner/stakeholders per la disponibilità accordata.

Una Staffetta Letteraria, in coda all’evento, coinvolgerà alcuni dei testimoni della memoria che in un immaginario passaggio di testimone da nonno a figlio e quindi a nipote si faranno protagonisti e interpreti di una identità che necessita di essere riscoperta e valorizzata.