Domenica a Benevento "Voce, Anema e Core", i classici della musica napoletana “Domeniche Armoniche-Musica in Villa” a cura della Fondazione Benevento Città Spettacolo

Domenica primo giugno alle 19 andrà in scena, nell’ambito della manifestazione “Domeniche Armoniche-Musica in Villa” a cura della Fondazione Benevento Città Spettacolo e con la direzione artistica di Renato Giordano, il concerto “Voce, Anema e Core – Viaggio attraverso i classici della musica napoletana” con Rino Principe, ideatore e protagonista dello spettacolo.

“E' uno spettacolo in cui interpreto classici napoletani o, come amo definirlo, è un viaggio attraverso i classici della nostra terra – ha spiegato Principe -. nasce tanti anni fa. Intorno alla metà degli anni novanta ebbi l’idea di proporre, insieme al mio pianista storico Gianni Sales, uno spettacolo di un’ora in cui eseguivamo canzoni napoletane con la formula 'piano e voce'. C’è un narratore che ha il compito di raccontare, brevemente, qualche aneddoto legato alle canzoni, come o in che circostanza sono nate ed altre piccole cose da sapere. Il tutto viene fatto però senza mai l’intenzione di voler erudire lo spettatore, piuttosto suscitarne la curiosità. Per questa figura ho scelto Doriano Rautnik, un attore professionista romano 'de Roma', anche se a mio avviso è a tutti gli effetti un napoletano mancato”.

Canzoni che vogliono lanciare “l'amore per la nostra cultura e le nostre radici. Le canzoni napoletane raccontano storie di vita, di passione e di emozioni”.