Alla chiesa di San Francesco focus sul canto gregoriano Questa sera la presentazione del libro di Lattante

Questa sera alle ore 19.15 presso la Chiesa di San Francesco in piazza Dogana a Benevento è in programma la presentazione del libro De Gregoriano Lineamenti storico-musicali del Canto Gregoriano del musicista Giuseppe Lattante, edito da Milella Lecce con il contributo del Frantoio Acetaia Calogiuri – Vin Cotto di Lizzanello.

Dopo la presentazione in diverse città italiane (Perugia, Pozzuoli – Na, Putignano – Ba, Caccamo – Pa, Serradifalco - Cl, Bari, Lecce, Noci – Ba, Roma, Assisi) il lavoro viene presentato nella città che custodisce il Canto Benevento. Il libro rappresenta un excursus storico-musicologico dal valore pedagogicoche si snoda lungo le vicende che hanno caratterizzato l’evoluzione di un canto millenario che, sfidando infinite e impervie vicissitudini, è arrivato fino ai nostri giorni. A dare il saluto ai presenti l’avv. Patrizia Bonelli, vice presidente FAI Campania; a dialogare con l’autore,mons. Mario Iadanza, medievista, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, e la direttrice del Coro Diocesano e del Coro Vocum Concordia, m° Daniela Polito; a coordinare gli interventi il m° Tetyana Shyshnyak, direttrice della Schola Cantorum OrbisSophia, che assieme al Gruppo Vocale Viri Cantores de Finibus Terrae, presenteranno degli esempi musicali di canto beneventano e gregoriano. “E’ motivo di gioia e vanto presentare il mio lavoro nei luoghi della fede, della storia e dell’arte della città che custodisce il Canto Beneventano, espressione viva della grande tradizione liturgica e spirituale che Benevento mantiene da secoli. In particolare, per me assume un valore altamente simbolico essere in questa storica città, dopo essere stato in tanti luoghi dell’Italia perché testimonia come il sentimento verso il canto antico. che è alla base della fede e della musica, è ancora vivo in questa bella comunità, grazie anche all’impegno della professoressa Tetyana Shyshnyak e della Cantorum OrbisSophia.Ringrazio in modo particolare – continua Lattante - Mons. Mario Iadanza, fine studioso che ci onora della sua presenza e insieme a lui il mio grazie va a fra Luciano Pugliese per la gentile ospitalità e a tutti i relatori che con i loro interventi hanno offertoarricchenti spunti di riflessione sul mio lavoro e, last but not least, un ringraziamento ai Viri Cantores che hanno fatto risuonare le antiche melodie gregoriane”.

L’evento, ad ingresso libero, ed è stato organizzato in collaborazione con la Schola Cantorum OrbiSophia, la Chiesa S. Francesco Ofm con di Benevento e l’Associazione Salicus di Lecce.