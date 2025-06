Cristian Izzo a Benevento con "79 dopo Cristo" Nell'ambito della seconda edizione di Rapsodie 2025

Una giornata interamente dedicata al Teatro e alla Commedia dell’Arte che si svolgerà nel bel chiostro del Convento San Francesco, Piazza Dogana, Benevento. L'appuntamento è per domenica, 8 giugno, con l’attore e drammaturgo Cristian Izzo nell'ambito della rassegna Rapsodie 2025 Si inizierà con un Workshop che si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e la sera, invece, alle 20, a ingresso libero, si svolgerà il bellissimo spettacolo “79 dopo Cristo”.

Con lo spettacolo teatrale “79 dopo Cristo”, sottotitolo “una visita non guidata”, continua, infatti, Rapsodie 2025 la seconda edizione della stagione di eventi live a cura di Monica Carbini e del suo Test TeatroStage. Lo spettacolo, diretto e interpretato da Cristian Izzo con Giuseppe Borrelli, con suggestioni che vanno da Euripide a Plinio (il Vecchio e il Giovane), da Seneca a Giacomo Leopardi, trae spunto dal libro di Carlo Avvisati, ovvero le lettere di Plinio il Giovane tradotte in napoletano.

“La performance si sviluppa tra palcoscenico e platea, come una (finta) visita guidata tra le case della Antica città di Pompei, sfruttando l'espediente metateatrale del sopralluogo al sito di due attori impegnati a realizzare uno spettacolo da esibire presso il Teatro Grande di Pompei. Attraverso l'utilizzo di canti strappati dalla bocca di coloro che invocano l'eruzione, l'incursione improvvisa di momenti di scottante attualità, le digressioni nella storia del teatro Greco e Romano, la declamazione e il Reading dalle lettere di Plinio il Giovane, in italiano e nella stupenda traduzione napoletana di Carlo Avvisati”.

Cristian Izzo, attore e drammaturgo

Cristian Izzo, nel 2008/2009, a 18 anni, debutta come attore professionista diretto da Armando Pugliese. Nel 2013 riceve una menzione d’onore dal “Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali”, come ricercatore, docente e performer. A marzo 2016 il suo progetto “Dell’impossibilità; è miglior proposta performativa alla “Janacek Academy of Music and Performing Art” di Brno, Repubblica Ceca. Conduce seminari e si esibisce in Romania, Bulgaria, Finlandia, collaborando con la “Casa de cultura a studentilor Alba Iulia” e con “SAMK – University of Applied Science and Arts”, di Kankanpaa, Finlandia. Nel 2019, invece, in collaborazione con la “Interart Foundation” di Aiud, produce la performance “De l’eroico furore di colui che arde”, dedicata a Giordano Bruno. A Ottobre 2020 si aggiudica il premio come “Best Male Actor; e ;Outstanding Solo Performance" al “Quinta International Theatre Festival” di Rodi. Sempre a Dicembre 2020, il suo testo “L’AntiVergine” vince il premio di drammaturgia “Nuove Sensibilità 2.0”, indetto dal Teatro Pubblico Campano. A Giugno 2021 pubblica “Il poema di Diego”, edito da D’Amato Editore. Da Ottobre 2021 è External Lecturer per i corsi Ba Lv.4-5 in Acting presso l’Institute of the Arts Barcelona. A dicembre 2022 pubblica la sua prima silloge “Dialoghi tra Diogene e il Sole” per Homo Scrivens, presentata presso il Teatro Bellini di Napoli. A Luglio 2023, la rivista accademica “K. – revue transeuropeenne des art et philosophie”, pubblica il suo testo “The Tramp – de l’arte di vagabondare in versi”, Università di Lille. È il solo poeta italiano invitato a prender parte alla kermesse del “Morecambe Poetry Festival 2023”, dal 21 al 25 Settembre, composta da soli poeti britannici tra cui Henry Normal, Roger McGourmagh, Brian Bristol, a Morecambe, Manchester, Regno Unito. A Novembre 2023 è protagonista presso il Mill Theatre di Dublino, del nuovo lavoro della drammaturga e regista Tzarini Meyler “Agnes and the Moon”. È stato chiamato a dirigere la produzione di una nuova edizione de “The King Stag” (Il Re Cervo), di Carlo Gozzi, per l’Institute of the Arts of Barcelona.