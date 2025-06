"La lunga notte delle chiese" con i sanniti D'Abruzzo, Striani e Piscitelli Regia dei direttori artistici Maria Rosaria Minicozzi e Antonio Benvenuto

Nello splendido complesso di “San Francesco” in piazza Dogana si è tenuto ieri sera il concerto dei talenti sanniti Alessia Rosa D’Abruzzo, Sofia Striani e Davide Piscitelli, sotto l’autorevole regia dei direttori artistici Maria Rosaria Minicozzi e Antonio Benvenuto.

Alessia Rosa, 23 anni, è un soprano di Sant’Agata de’ Goti, ha già numerosi concerti alle spalle e altrettanti concorsi lirici vinti. Si diploma nel 2021 presso uno dei nostri licei musicali, per poi conseguire la laurea triennale in canto lirico nell’ottobre scorso con il massimo dei voti e lode; attualmente frequenta il primo anno del biennio al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli.

Sofia, 21 anni, originaria di Montesarchio, è tornata da Londra dove ha frequentato un’Accademia di musical londinese, ma è intenzionata a frequentare il Conservatorio della nostra Città.

La sua poliedricità vocale le consente di spaziare tra i repertori pop, jazz, musical, sacro, popolare e anche napoletano, che rivisita con personali interpretazioni. Davide Piscitelli, 15 anni, originario anch’egli di Montesarchio, studia canto da pochissimi mesi. Si è appassionato alla lirica fin da subito ma in una “maniera” diversa: scopre e conosce Alessia che ne diventa la sua musa ispiratrice e mai avrebbe immaginato che un giorno potesse cantare con lei. I nostri tre giovani sono stati scelti per la loro eccezionale abilità vocale e la loro encomiabile passione per la musica.

Don Marco Capaldo, presente all’evento, nella sua breve introduzione, ha dato il benvenuto ai presenti, ringraziando l’arch. Francesco Morante, presidente dell’Archeoclub di Benevento, per il suo impegno a favore dell’importante e impegnativa rivitalizzazione del Centro Storico.

“La lunga notte delle chiese” è una manifestazione nazionale che è giunta quest’anno alla decima edizione e, per la prima volta, si tiene anche a Benevento, grazie all’Unità pastorale “San Filippo Neri”. Per un giorno, nella splendida cornice delle nostre chiese, sono state organizzate diverse iniziative e programmi culturali: musica, visite guidate, mostre, teatro, letture, momenti di riflessione e tanto altro. Il tema per quest’anno è “Abbracciami” e vuole indicare un valore di fratellanza soprattutto in occasione dell’Anno Santo; tema che riprende la parabola del Figliuol Prodigo, narrata da Luca nel suo Vangelo.

Questi i brani offerti al numeroso pubblico presente:

Fratello sole sorella luna; La vita è bella; Meraviglioso; Ave Maria di Gounot; Su ali d’aquila; Ave Verum Corpus; Ave Maria di Vavilov; Panis Angelicus; Ave Maria di Massenet; The prayer; Laudato sii. Per il bis, a richiesta del pubblico, l’interpretazione dell’intero trio è caduta su “My Way”.

Alla fine un ringraziamento sincero è andato a frate Luciano Pugliese, Guardiano del Convento e della Chiesa di “San Francesco”; convento che peraltro rischia la chiusura.

“La serata ha consentito al folto pubblico di gustare un evento musicale e spirituale di ottimo livello con brani classici e contemporanei, magistralmente interpretati dai tre giovani talenti sanniti. Il mio impegno per la musica è molto datato e continuerà anche per il futuro, ogni volta che saremo chiamati a far conoscere ciò che riusciamo a fare con le poche risorse a disposizione, ma con grande spirito di solidarietà”, questa la dichiarazione rilasciata alla fine del concerto dal direttore artistico Antonio Benvenuto.