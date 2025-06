Claudia Cioffi, Nati per Leggere Campania, eletta nel Direttivo di IBBY Italia La sezione italiana della rete internazionale promozione del libro e lettura per infanzia

Una nuova voce per la promozione della lettura entra nel cuore delle politiche culturali dedicate all'infanzia. Le volontarie e i volontari di Nati per Leggere Campania annunciano l’elezione di Claudia Cioffi nel nuovo Direttivo di IBBY Italia (International Board on Books for Young People), la sezione italiana della rete internazionale impegnata nella promozione del libro e della lettura per l’infanzia e l’adolescenza.

IBBY Italia fa parte di una delle più grandi organizzazioni mondiali dedicate al libro per bambini, fondata nel 1953 da Jella Lepman. Si impegna a costruire ponti tra libri, bambini e culture, promuovendo il diritto alla lettura per tutti, soprattutto per chi vive in condizioni di marginalità sociale o geografica.

Claudia Cioffi, caudina, è fondatrice della casa editrice Edizioni Primavera, nata con l’obiettivo di pubblicare libri di qualità per bambini e ragazzi, con particolare attenzione alla letteratura illustrata e alle voci emergenti. È, altresì, Referente regionale per la Campania

del Programma Nati per Leggere, contribuendo in modo determinante alla coesione della rete territoriale dei volontari. La notizia della sua elezione arriva proprio a poche settimane da un altro importante riconoscimento: il Premio Nazionale Nati per Leggere 2025 - Sezione Reti di Libri conferito alla Rete Nati per Leggere Campania come miglior Progetto Consolidato.

Le volontarie e i volontari campani accolgono con gioia questa nomina, certi che Claudia porterà nel Direttivo di IBBY Italia la passione, la competenza e l’entusiasmo che la contraddistinguono.