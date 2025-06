Si presenta l’Ordine delle verità di Iolanda Sorda Il 12 giugno a Benevento focus sul romanzo tra sentimenti, misteri e forza femminile

Giovedì 12 giugno, alle ore 18, le Officine della Socialità di Benevento (Oratorio Giardini Angela Merici, via Bosco Lucarelli) ospiteranno la presentazione del romanzo L’Ordine delle verità, edito da Graus Edizioni. Un appuntamento atteso da lettori e appassionati di storie intense, avvolgenti, capaci di coniugare sentimento e suspense. A moderare l'incontro sarà don Salvatore Soreca, sacerdote molto attivo nella vita culturale e sociale della città. Interverranno inoltre l’editore Pietro Graus e la editor Giovanna Prata. Sarà presente l’autrice Iolanda Sorda.

L’Ordine delle verità, uscito nel maggio scorso, è un romanzo che parla d’amore, di inganni e di scelte difficili. La protagonista, Gabrielle, ha accanto a sé un amore sincero e un’amicizia fidata, ma la scomparsa improvvisa di Samuele e un incidente sconvolgente la costringeranno a rimettere tutto in discussione. Chi è davvero John Gilbert, l’uomo che sembra conoscere più segreti di quanti ne voglia confessare? Cosa si nasconde dietro la quiete apparente della sua esistenza?

«Attraverso la storia di Gabrielle e dei personaggi che popolano il romanzo – spiega l’editore Pietro Graus – l’autrice ci guida in un viaggio emozionante tra le pieghe più segrete dell’animo umano. Tra rivelazioni inaspettate e relazioni familiari che si svelano in tutta la loro complessità, il romanzo si fa specchio delle nostre domande più intime. Il tutto sorretto da una scrittura avvolgente, capace di catturare il lettore sin dalle prime pagine, regalando un'esperienza che invita a riflettere sul caos e sull’ordine che governano le nostre vite».

La scrittrice emergente Iolanda Sorda intreccia la tensione narrativa tipica del romanzo di mistero con la profondità emotiva del racconto sentimentale. Ma L’Ordine delle verità è anche un libro che si distingue per la forza del suo messaggio, grazie a una protagonista femminile che rompe gli schemi e si afferma con coraggio in una società che vorrebbe definirla in modo rigido.

«Gabrielle – spiega l’autrice – incarna un’idea di donna che sento profondamente attuale: non si lascia ingabbiare nei ruoli prestabiliti, non rinuncia a se stessa per compiacere gli altri. È una donna che attraversa il dolore ma ne esce trasformata, consapevole, viva. La sua storia vuole essere un omaggio a tutte le donne che, ieri come oggi, lottano per essere libere e piene, senza dover rinunciare a nessuna parte di sé».

Iolanda Sorda, classe 1986, è originaria di Benevento. Laureata in Biologia e in Scienze dell’Educazione, è alla sua prima prova narrativa, ma ha già attirato l’attenzione di lettori e docenti, tanto che il suo libro ha iniziato a circolare anche in ambito scolastico. Con uno stile maturo e un’attenzione particolare ai sentimenti e alle dinamiche relazionali, Sorda si propone come una voce nuova e promettente nel panorama letterario contemporaneo.

L’incontro del 12 giugno rappresenta quindi un’occasione non solo per scoprire un romanzo avvincente, ma anche per dialogare con l’autrice su temi come l’identità, la libertà e il coraggio di essere se stessi. Un evento da non perdere per chi ama la letteratura che fa riflettere e che emoziona.