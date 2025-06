L'Auser Uselte incontra Galasso Domani presso il Centro Servizi per il Volontariato di Benevento

Domani pomeriggio, 12 giugno, nella Sala conferenze del Centro Servizi per il Volontariato di Benevento, l’Associazione Auser Uselte di Benevento ha promosso un incontro con Elio Galasso denominato Lèggere. Leggersi. Una vita per la città. L’uomo. L’ambiente Socio-Culturale. Il Museo Del Sannio.

Protagonista delle attività culturali di Benevento e del Sannio, medievalista e storico dell'arte, Elio Galasso ha legato il proprio nome al Museo del Sannio di cui è stato direttore dal 1972 al 2004. Teorico del museo interdisciplinare, ha saputo connettere il Museo del Sannio ad istituzioni nazionali e internazionali. Ha diretto la Biblioteca provinciale di Benevento, progettato e realizzato musei nel Sannio e nella vicina Irpinia: ad Airola, Cerreto Sannita, Ariano Irpino e Torrecuso. Ha allargato il suo interesse di studioso al patrimonio archeologico di tutta l'Italia meridionale. Organizzato mostre d'arte per la rassegna Benevento città spettacolo, nelle edizioni dirette da Ugo Gregoretti. Soprattutto Elio Galasso ha scritto oltre sessanta libri dedicati a Benevento ed alla sua storia millenaria. Tanti libri e saggi frutto di ricerche lunghe e impegnative, ma sempre appassionate e coinvolgenti. Che abbracciano la storia e l'archeologia, l'arte e la vita. L’incontro con Elio Galasso sarà coordinato da Mario Morelli, presidente di Auser Uselte.