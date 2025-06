Guardia Sanframondi ospita "Art Exhibition - Collettiva" Quattro giorni di arte contemporanea a Palazzo Marotta Romano

Da domani 12 al 15 giugno, lo storico Palazzo Marotta Romano, di via Strada F.M. Guidi, nel cuore del centro antico di Guardia Sanframondi, si trasformerà in uno spazio d’incontro per l’arte contemporanea grazie alla mostra “Art Exhibition - Collettiva”, che vedrà protagonisti cinque artisti internazionali: Amir Sabetazar, Christophe Mourey, Giacobbe Falato, Margherita Palmieri e Vishka Sabetazar.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nel solco della valorizzazione del patrimonio culturale e identitario della cittadina, nota per la sua vocazione artistica, il fascino dei vicoli medievali, e il forte legame con le tradizioni, come testimoniano le varie iniziative. Palazzo Marotta Romano, edificio nobile risalente al XVIII secolo, rappresenta una delle tante perle architettoniche di Guardia Sanframondi e si conferma, ancora una volta, come luogo di cultura aperto alla creatività contemporanea.

L’esposizione sarà aperta al pubblico con i seguenti orari: Giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 giugno dalle 18:30 alle 21:30; Domenica 15 giugno dalle 10:30 alle 12:30 e 18:30 alle 21:00

Due appuntamenti da non perdere arricchiranno l’evento: il vernissage di giovedì 12 giugno alle 18:30, con aperitivo artistico di benvenuto; il finissage di domenica 15 giugno alle 18:30, per salutare gli artisti e brindare insieme alla conclusione della mostra.

In un’epoca in cui l’arte ha il potere di creare ponti tra generazioni, culture e territori, eventi come questo rappresentano non solo un’occasione espositiva, ma un vero e proprio atto collettivo di rigenerazione culturale. L’incontro tra artisti provenienti da esperienze e sensibilità differenti diventa un’opportunità per il pubblico locale e i visitatori di riscoprire, attraverso lo sguardo dell’arte, l’identità profonda di un territorio come quello di Guardia Sanframondi, dove il presente e la memoria dialogano costantemente.

L’ingresso è libero e sono invitati cittadini, visitatori e appassionati d’arte a partecipare a questa importante occasione di confronto culturale e discoperta.