Al Teatro Romano si presenta L’istinto di Lara Mercoledì l'incontro per il libro di Emilia Tartaglia Polcini

Mercoledì 18 giugno alle ore 18.00 presso l'Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, sarà presentato il romanzo L'istinto di Lara, edito da Graus di Emilia Tartaglia Polcini. All’evento, organizzato dall'Ammi Associazione mogli medici italiani donne per la salute - sezione di Benevento, interverranno Ferdinando Creta, direttore emerito dell'Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento e direttore artistico del Museo Arcos, Marisa De Luca, presidente AMMI Benevento, Maria Buonaguro, Presidente Unicef – Comitato Provinciale di Benevento. Dialogherà con l'autrice Maria Cristina Donnarumma, amica della domenica Premio Strega e curatrice della prefazione del romanzo, mentre si udiranno stralci del romanzo dalla voce fuori campo di Peppe Barile. A un anno dalla pubblicazione è sempre più forte l'esigenza di invitare i giovani a credere nei propri sogni e non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita, accettando gli imprevisti dell'esistenza e rialzandosi più forti grazie all'equilibrio riconquistato, come Lara la protagonista indiscussa del romanzo e della serata in programma.