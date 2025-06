Benevento celebra la Festa Europea della Musica Una ricca tre giorni promossa dal Conservatorio di Benevento

Il Conservatorio “Nicola Sala” celebra la 31ª Festa Europea della Musica – Tre giorni di musica, cultura, solidarietà e apertura al territorio nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2025. Pronto un ricco programma di concerti, performance, attività didattiche e iniziative culturali e sociali, aperte alla cittadinanza.

L’evento, parte del circuito ufficiale promosso dal Ministero della Cultura e dalla rete europea della Festa della Musica, rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario accademico, nel quale studenti, docenti e personale rendono pubblicamente visibile il percorso formativo e artistico dell’anno.

Il programma degli eventi

VENERDÌ 20 GIUGNO 2025

· Ore 17:30 – Teatro Comunale “Vittorio Emanuele” - Cerimonia solenne di Conferimento della Laurea Honoris Causa al M° Renzo Arbore, icona della musica e della comunicazione italiana, insignito nella classe di Pop per Songwriter.

· Ore 20:30 – Sede “Il Molino” Via dei Molini Concerto “Festival di Napoli Story” a cura dell’Orchestra della Canzone Napoletana diretta dal M° Luigi Ottaiano.

Questo concerto aprirà ufficialmente la Festa della Musica 2025, in uno spazio simbolico e strategico per il futuro del Conservatorio: “Il Molino”, nuova sede destinata a diventare campus creativo e residenziale per gli studenti.

SABATO 21 GIUGNO 2025

· Ore 16:00–20:00 – Complesso San Vittorino e Il Molino - Concerti didattici e interdisciplinari a cura delle classi di strumento, canto, composizione, musica elettronica e musica d’insieme.

· Ore 21:00–24:00 – Il Molino Via dei Molini Concerto “The Italian Songbook” con l’Orchestra Jazz del Conservatorio, diretta dal M° Franco Piana, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Benevento.

La serata sarà accompagnata da una raccolta fondi a favore di Medici Senza Frontiere, in sostegno delle missioni sanitarie internazionali.

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

· Ore 11:30 – Il Molino Via dei Molini Gran Concerto della Symphonic Band del Conservatorio, diretta dal M° Vincenzo D’Arcangelo, con un repertorio sinfonico orchestrale ad ampio respiro.

· Ore 16:00–20:00 – San Vittorino e Il Molino Esibizioni artistiche delle classi POP/JAZZ, con progetti originali e collaborazioni trasversali.

· Ore 21:00–22:00 – Il Molino Concerto finale delle classi POP/JAZZ.

· Ore 22:00 – Il Molino Esibizione straordinaria dell’artista “Lucariello”, rapper, autore e docente del Conservatorio, con la Scuola di Musica Elettronica coordinata dal M° Giosuè Grassia: un evento multimediale tra musica urban ed elettronica.

Durante tutte le serate della Festa (20, 21 e 22 giugno), presso “Il Molino” sarà attiva un’area di street food a cura di Coldiretti Benevento, con degustazione di prodotti locali a km zero, grazie al patrocinio ufficiale della Coldiretti.

Servizio navetta gratuito

Per facilitare l’accesso del pubblico alla sede “Il Molino”, il Conservatorio mette a disposizione un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza Castello – ingresso Villa Comunale:

· Venerdì 20 giugno: dalle ore 19:00 alle 20:00

· Sabato 21 giugno: dalle ore 15:00 alle 20:00

· Domenica 22 giugno: dalle ore 15:00 alle 20:00

I vertici del conservatorio: pilastri della nostra azione musica, cultura, territorio, inclusione

“La Festa della Musica è un momento di condivisione collettiva, di verifica didattica e di restituzione pubblica" hanno dichiara il M° Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio. "Quest’anno, l’apertura del Molino, l’azione solidale con Medici Senza Frontiere e il dialogo con il territorio confermano l’identità di un Conservatorio moderno e aperto”.

“Musica, cultura, territorio, inclusione: questi sono i pilastri della nostra azione - rimarca ancora Caterina Meglio, Presidente del Conservatorio - Il Conservatorio ‘Nicola Sala’ si conferma come agente di innovazione e presidio culturale attivo, con un forte impatto educativo e sociale”. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili.