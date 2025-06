Lombardi: storia, arte e cultura per lo sviluppo del Sannio “Importante la sinergia istituzionale e il coinvolgimento di scuole e Università”

Le belle storiche e culturali per sostenere l'economia e offrire nuove occasioni ai giovani del territorio. Puntare sul turismo culturale anche per combattere lo spopolamento delle aree interne. Ne è certo Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, che parla dell'importanza della collaborazione istituzionale ma anche di mettere in rete quanto il Sannio può offrire: per attrarre sempre più visitatori e non solo.

La promozione del patrimonio culturale: dall'enoturismo all'ambiente

“Se cresce il turismo cresce la cultura come patrimonio”. Di qui l'importanza di “diffondere l'immagine del patrimonio culturale, artistico e ambientale che traina anche quello turistico. E perché no anche quello enoturistico e anche turistico rurale”.

Sinergia tra scuola, associazioni e istituzioni

Fondamentale, però, fare sinergia con le istituzioni coinvolte e le realtà associative del territorio. C'è poi un altro aspetto: la formazione. Ed ecco anche l'importanza di coinvolgere in questo processo anche le scuole e l'Università.

“Dobbiamo favorirne la crescita facendo sinergia tra le istituzioni ed anche le associazioni. E anche il coinvolgimento delle Università, delle scuole, per orientare quelle che sono vocazioni e tradizioni del mercato del lavoro nella nostra provincia”.

“Crescere nella direzione del turismo, dell'ambiente e della cultura – conclude Lombardi - non può che generare anche sviluppo e occupazione per il nostro Sannio”.