James Franco nel Sannio: in visita da Mimmo Paladino L'attore americano ospite al Bct ieri ha incontrato l'artista sannita

Non solo centinaia di fans in delirio per il suo arrivo al BCT Festival di BENEVENTO, ma per l'attore e regista statunitense James Franco è stata l'occasione di una full immersion culturale.

Franco ha infatti incontrato l'artista Mimmo Paladino nella sua villa di Paduli, a pochi chilometri dal capoluogo sannita. Insieme al suo entourage, l'attore americano si è regalato un momento riservato e suggestivo, lontano dai riflettori del festival, durante il quale Franco ha potuto ammirare da vicino l'universo creativo di uno dei massimi esponenti della Transavanguardia. La villa, da anni luogo d'arte e di ispirazione, ha accolto l'attore hollywoodiano con il suo tipico fascino intriso di cultura, scultura e visione contemporanea. Soddisfatti gli organizzatori del Festival per la "due giorni" intensa dell'attore americano nel Sannio