Renato Giordano racconta le emozioni dello Strega: Benevento legata al Premio "Emozionante il monologo di Anna Foglietta"

“Una serata emozionante”. Bajani non tradisce le attese e vince il Premio Strega 2025. Al Ninfeo a Roma l'autore de' “L'Anniversario” si è presentato guidando la cinquina decretata a Benevento nella splendida cornice del Teatro Romano (nella foto). Ed ancora una volta la città ha confermato il suo legame con lo Strega.

A raccontare oggi le emozioni della serata romana è Renato Giordano, direttore artistico di Benevento Città Spettacolo.

Bajani vince il Premio Strega: libro bellissimo

“Auguri al vincitore, è un libro bellissimo. Bajani era tra i favoriti ma ieri sera c'è stato un momento in cui gli altri salivano di punteggio, alla fine ha vinto lui. Bel libro e bella serata”.

A conquistare il pubblico anche i monologhi, una scelta vincente secondo Giordano: “Bellissimo il monologo di Anna Foglietta, Filippo Timi è veramente bravo, un grande attore. L'idea dei monologhi è stata particolarmente apprezzata, è un modo per entrare nel libro e conoscerlo sebbene in pochi minuti. Consente di conoscere meglio il libro in quel breve tempo disponibile”.

Benevento e lo Strega: un legame sempre forte

E Renato Giordano non ha dubbi: si consolida sempre più il legame con il capoluogo sannita. “Per noi è un momento importante e la città tutta è contenta perché Benevento è legata al Premio Strega".