"Frane d'Italia", il focus a Benevento Al Museo del Sannio la presentazione del volume dell'associazione italiana di geologia

A Benevento nella sala Virgineo del Museo del Sannio si terrà domani, lunedì 7 luglio, la presentazione del volume Frane d’Italia, edito dall’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA).

Il volume – si legge in una nota - a carattere divulgativo, affronta in maniera organica e unitaria un tema di grande rilevanza e attualità per il nostro Paese, configurandosi come una vera e propria "guida" esplorativa e paesaggistica del fenomeno della franosità in Italia.

Il Comitato Editoriale è composto dai professori Domenico Calcaterra (Università degli Studi di Napoli Federico II), Corrado Cencetti (Università degli Studi di Perugia), Claudia Meisina (Università degli Studi di Pavia) e Paola Revellino (Università degli Studi del Sannio). Alla redazione del volume hanno contribuito oltre 130 autori, tra i massimi esperti di frane in Italia, provenienti dal mondo accademico, da enti statali e regionali, nonché da centri di ricerca.

L’evento organizzato dall’AIGA, in collaborazione con l’Università del Sannio – Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) e l’Ordine dei Geologi della Campania. La giornata prende spunto dalla presentazione del volume 'Frane d’Italia' per affrontare, in chiave scientifica e istituzionale, le problematiche e le prospettive legate alla gestione del rischio-frana. Nel corso dell’evento verranno illustrate le motivazioni culturali, scientifiche e divulgative che hanno portato alla realizzazione del volume e si approfondiranno le frane selezionate per la Campania.

“Il volume “Frane d’Italia” si rivolge non solo agli specialisti del settore, ma anche a un pubblico più ampio, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza sul tema delle frane e della vulnerabilità del Paese rispetto a questo tipo di rischio. Coniuga esigenze divulgative e rigore scientifico, caratteristiche distintive dell’AIGA, che riunisce professori universitari di Geologia Applicata, ricercatori, studiosi di enti di ricerca e istituzioni, nonché professionisti del settore”. Lo ha affermato Angelo Doglioni, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) SSD GEOS-03/B (Geologia Applicata) del Politecnico di Bari.