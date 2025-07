Cultura digitale: nuovo virtual tour immersivo tra Benevento e Cerreto Sannita Spazio@perto APS e Cyclopes lanciano l'iniziativa

È stato presentato questa mattina al Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il nuovo progetto di virtualizzazione dei luoghi della cultura di Benevento e Cerreto Sannita, promosso e realizzato da Spazio@perto APS in collaborazione con la startup innovativa Cyclopes.

Finanziata dalla Regione Campania – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’iniziativa rappresenta un’importante evoluzione del format "A spasso con Cult", che ora si apre all’esperienza virtuale e immersiva, grazie alle più avanzate tecnologie digitali.

Il virtual tour consente di esplorare in modo interattivo e inclusivo i principali luoghi culturali delle due città, sia da remoto che in presenza, offrendo una nuova modalità di accesso al patrimonio artistico e storico, anche per le persone con disabilità.

Il progetto è stato coordinato da Projenia SCS, mentre lo sviluppo tecnico è stato curato da Cyclopes, realtà specializzata nella digitalizzazione del patrimonio culturale. Il lancio ufficiale al pubblico è previsto in occasione della prossima edizione di Benevento Città Spettacolo, in programma ad agosto, dove i visitatori potranno vivere un’anteprima di questa innovativa esperienza culturale.