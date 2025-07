Lirica al Teatro Romano di Benevento: presentazione della Stagione 2025 Il programma della manifestazione promossa dal Ministero della Cultura – Direzione Musei Campania

La grande lirica torna a incantare il Teatro Romano di Benevento con un’imperdibile stagione estiva all’insegna della musica, dell’arte e della cultura. Martedì 15 luglio alle ore 11.30, presso l’Ambulacro del primo ordine del Teatro Romano, si terrà la conferenza stampa di presentazione del cartellone “Lirica al Teatro Romano 2025”, sotto la direzione artistica di Ferdinando Creta.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Claudio Donato. Interverranno: Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Mino Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Il M°Leonardo Quadrini, Direttore d’orchestra; Giacomo Franzese, Direttore del Teatro Romano di Benevento e Ferdinando Creta, Direttore artistico della rassegna

Il programma

Mercoledì 23 luglio, ore 21.00 – ANTEPRIMA STAGIONE LIRICA con Katia Ricciarelli, protagonista dello spettacolo “Altro di me non le saprei narrare…”, accompagnata da Leonardo Quadrini al pianoforte e dal Quintetto Internazionale della Campania. Ingresso gratuito.

Venerdì 25 luglio, ore 21.00 – AIDA, opera in 4 atti di Giuseppe Verdi, diretta da Leonardo Quadrini, regia di Alessio Rizzitello, assistente Giuseppe Maiorano.

Martedì 29 luglio, ore 21.00 – TURANDOT, opera in 3 atti di Giacomo Puccini, diretta da Leonardo Quadrini, regia di Alessio Rizzitello, assistente Giuseppe Maiorano.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura – Direzione Musei Campania, in collaborazione con Campania By Night e Regione Campania. Un’occasione unica per vivere la magia della grande lirica sotto le stelle di uno dei teatri romani più suggestivi d’Italia.