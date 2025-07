Premio Janara 2025: ecco i vincitori Sabato la manifestazione in piazza Torre a Benevento

Nella “Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival” arriva il “Premio Janara” 2025, giunto alla sua quarta edizione, riconoscimento che ogni anno viene assegnato a personalità di provato valore e prestigio che si distinguono con successo per originalità, professionalità, creatività, ingegno in vari ambiti, quali sociale, cultura, informazione, spettacolo, sport, management, imprenditoria, scienza, economia, istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale. Lo rende noto Adriana Francesca, presidente dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”, organizzatrice dell’evento in programma dal 25 al 27 luglio nel centro storico di Benevento. La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà sabato prossimo (ore 21,00) in Piazza Federico Torre a Benevento e sarà condotta dal giornalista Antonio De Cristofaro.

I vincitori

Questo l‘elenco dei vincitori del “Premio Janara” 2025: il ricercatore Onofrio Catalano, originario di Ceppaloni e docente ad Harvard; Giovanna Nocetti, nota cantante con il solo nome Giovanna; l’imprenditrice Sandra Lonardo, già parlamentare e presidente del Consiglio regionale della Campania; il dottor Bruno Villari, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia presso l’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento; la giovane cantante di San Giorgio del Sannio Selma Ezzine, vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Rai 1 "Dalla strada al palco"; il professor Giuseppe Acocella, Rettore della Università Telematica “Giustino Fortunato”; i giornalisti Mimmo Ragozzino ed Alfredo Salzano, e l’antropologa Adele Zotti (alla memoria). Il programma definitivo dell’evento verrà presentato giovedì (ore 11) al Cinema Teatro San Marco di Benevento dagli organizzatori e dal Sindaco di Benevento, on. Clemente Mastella.