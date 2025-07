Benevento a Capitale Italiana della Cultura, incontro con Fondazione di comunità Il confronto promosso in vista della candidatura

Nell’ambito della candidatura di Benevento a Capitale Italiana della Cultura 2028, la Fondazione di Comunità di Benevento – capofila della costituenda ATS con Fondazione MeNO e incaricata dal Comune di Benevento, per la redazione del dossier progettuale – promuove un incontro con la stampa per condividere il percorso partecipativo avviato e raccogliere idee, visioni e contributi utili alla stesura di un documento autentico e rappresentativo della ricchezza culturale del territorio. L’incontro si terrà presso la sede della Fondazione di Comunità di Benevento, in via Achille Vianelli 9, venerdì 1 agosto alle ore 10.

Dopo il primo tavolo di progettazione partecipata con le realtà culturali del territorio, questo nuovo appuntamento sarà dedicato a un confronto diretto con il mondo dell’informazione, la cui esperienza può offrire uno sguardo strategico e originale, contribuendo alla costruzione di un dossier solido, autentico e rappresentativo dell’identità culturale locale, oltre che alla diffusione del percorso di candidatura. Sarà presente il Presidente della Fondazione di Comunità, Angelo Moretti, insieme al team di lavoro incaricato della stesura del progetto.