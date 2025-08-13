Peppe Barra ospite d'onore di Tammurriata Rave - La notte delle tammorre Il 30 agosto nell'ambito di Benevento Città Spettacolo

“Tammurriata Rave – La Notte delle Tammorre”, nell'ambito del Festival “Benevento Città Spettacolo”, che

animerà il cuore della città nella notte tra il 30 e il 31 agosto avrà un ospite d’onore.

E' il direttore artistico, Renato Giordano, ad annunciare la presenza di Peppe Barra, principe indiscusso della musica popolare e della tammorra nel mondo. Un’occasione unica per assistere a un’esplosione di suoni, canti e danze che affondano le radici nella tradizione, proiettandola in un’esperienza collettiva e vibrante.

La giornata del Festival dedicata alle tammorre comincerà già ad orario aperitivo, lungo Corso Garibaldi, con “Tammorriata Spritz”. A partire da mezzanotte, poi, il maestro Peppe Barra darà il via a Tammurriata Rave in Piazza Roma.

La notte delle tammorre sarà un viaggio nella cultura popolare, tra energia, ritmo e passione, in un’atmosfera capace di coinvolgere e travolgere il pubblico fino alle prime luci dell’alba.

Il programma

SABATO 30 AGOSTO TAMMURRIATA SPRITZ

Corso Garibaldi - dalle ore 19:00 Masaniello e i suoi Lazzari La Paranzarella di Marcello Trio Ventalena

TAMMURRIATA RAVE

Piazza Roma - dalle ore 24:00 Ospite d’onore: PEPPE BARRA Rareca Trio Ventalena, La Paranzarella di Marcello, Masaniello e i suoi Lazzari.