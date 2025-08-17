Torna Riverberi, martedì la presentazione alla Rocca dei Rettori Ci sarà il direttore artistico Luca Aquino oltre a numerosi sindaci della provincia di Benevento

Dopodomani, martedì 19 agosto, alle ore 10.30, presso la sala consiliare della Rocca dei Rettori, sarà presentata la 15esima edizione di “Riverberi”, la rassegna musicale ideata e diretta da Luca Aquino, che abbraccia parte del territorio sannita, realizzata grazie al contributo della Regione Campania e cofinanziata con risorse del FSC Campania 2021/27 Fondo di Rotazione ex lege n.183/1987 destinate alla definizione del "Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale”.

All’appuntamento saranno presenti il direttore artistico Luca Aquino, il talentuoso musicista beneventano Simone Ielardi, sindaci e rappresentanti dei comuni del partenariato: Castelpoto (capofila), San Nazzaro, San Martino Sannita, Sant’Angelo a Cupolo, San Leucio del Sannio e Pietraroja.

Verrà diffuso l’intero cartellone del festival con le relative date, i luoghi e i nomi degli artisti, quasi tutti per la prima volta sul palco di Riverberi.