Il Rotary Club di Benevento alla scoperta dei tesori di Chianche e Ceppaloni "Un’iniziativa che ha unito conoscenza, convivialità e amicizia"

Una domenica dedicata alla storia, alla cultura e alla valorizzazione del territorio: così si può riassumere la giornata vissuta dal Rotary Club di Benevento, impegnato in "un’iniziativa che ha unito conoscenza, convivialità e amicizia rotariana".

Il programma ha preso il via a Chianche, dove il presidente del club, Raffaele Pilla, ed alcuni soci sono stati accolti calorosamente dall’Assessore Luigi Di Bianco e da Barbara Stanziale, che hanno accompagnato il gruppo nella visita al suggestivo Castello, custode di secoli di storia e di tradizioni.

Al termine, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di degustare vini locali, apprezzando le eccellenze enologiche della zona, simbolo della vocazione agricola e della ricchezza del territorio irpino. La tappa successiva è stata l’Osservatorio astronomico di Chianchetelle, dove i rotariani hanno potuto ammirare da vicino una struttura dedicata alla divulgazione scientifica e all’osservazione del cielo stellato. Non è mancato il saluto istituzionale del Sindaco di Chianche, Carlo Grillo, che ha voluto sottolineare il valore di iniziative come questa, capaci di mettere in luce le peculiarità e le risorse della comunità locale.

Nel Sannio alla scoperta di antichi borghi

La giornata è poi proseguita a Ceppaloni, dove i rotariani sono stati accolti dal professor Alfredo Rossi, membro dell’amministrazione comunale e appassionato storico. Con grande competenza e passione, Rossi ha guidato la comitiva alla scoperta del centro antico, raccontandone le vicende e le curiosità, fino ad accompagnare i visitatori all’interno del Castello, luogo che da secoli domina e custodisce la memoria del borgo.

A coronamento di un pomeriggio denso di cultura e scoperte, i soci si sono fermati a cena nel cuore del paese, condividendo una pizza in un clima di amicizia e convivialità, tratti distintivi dello spirito rotariano.

"Con questa iniziativa, il Rotary Club di Benevento ha inteso non solo rafforzare i legami di amicizia fra i propri soci, ma anche testimoniare il proprio impegno nel promuovere e sostenere il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del territorio, contribuendo a valorizzarlo e a farlo conoscere".

