Janara: torna l'incantesimo delle streghe di Benevento Dal 5 al 7 settembre eventi, cultura e laboratori nel centro cittadino

Forte del successo della prima edizione Janara, le streghe di Benevento torna in scena. La manifestazione, organizzata da 88 miglia produzione e Bct Festival, è pronta a replicare, pochi mesi dopo la prima.

La data da segnare sul calendario è il primo weekend di settembre. Il 5, 6 e 7 il centro cittadino farà rivivere il fascino delle streghe di Benevento. L'evento, è stato presentato dai direttori artistici Antonio Frascadore e Nico Girolamo, con il sindaco Clemente Mastella.

Come sempre la leggenda madre della città sarà declinata tra cultura e intrattenimento con un convegno introduttivo (5 settembre, ore 18, teatro comunale) sul tema “Le streghe tra storia, erbe, astronomia e astrologia”.

Poi presentazioni di libri, incontri, eventi, laboratori e concerti tra cui spicca quello de La Nina. La cantautrice napoletana Carola Moccia, che con il suo secondo album si è aggiudicata la Targa Tenco 2025, si esibirà sabato 6 settembre, 21.30, piazza Roma.

Forte il sostegno all'evento ribadito dal sindaco Mastella. “Benevento – ha spiegato il primo cittadino - si caratterizza per essere la città delle streghe e abbiamo intrapreso un percorso per promuoverla in questo senso. Non solo eventi: attendiamo la realizzazione dell'opera, dedicata a questo tema, dal maestro Mimmo Paladino nei pressi della stazione centrale e il progetto per il parco tematico dedicato alle streghe che sarà affidato allo scenografo premio Oscar Dante Ferretti”.