Fiorella "Sinfonica" a Benevento città spettacolo: immensa Mannoia Il festival entra nel vivo con l'amatissima interprete romana

Sette anni dopo, stesso festival, stessa energia, stesso feeling con il pubblico. Fiorella Mannoia è tornata sul palco di Benevento Città Spettacolo, per l'edizione 2025, sapientemente imbastita dal direttore artistico Renato Giordano sul tema-omaggio a Gregoretti “Lingue rinascenti”.

Era il 2018 quando, in piazza Castello, l’interprete romana aveva proposto una versione molto rock dei suoi lavori. Sette anni dopo, invece, ecco Fiorella Sinfonica – Live con orchestra.

Azzeccatissima la location: la ritrovata piazza Pacca si presta perfettamente ad ospitare il concerto beneventano di un tour che racconta una carriera immensa sin da quel Caffè nero bollente che Fiorella portò al Festival di Sanremo nel 1981.

I successi sul palco dell’Ariston non mancano e sono grandi protagonisti del live: Come si cambia (1984), Quello che le donne non dicono (1987), Le notti di maggio (1988), Che sia benedetta (2016) e Mariposa (2024).

Ma la musica racconta anche una storia di impegno attraverso brani che sono ormai manifesti: da Combattente a Disobbedire passando per Il peso del coraggio.

Non si contano gli applausi. E' un concerto da cantare insieme, da sentire attraverso i ricordi, da vivere sulla pelle.

Storie intense e realtà difficili che devono essere raccontate.

Ne è bandiera Nessuna conseguenza che evidenzia l'impegno dell'artista attraverso la fondazione Una, nessuna e centomila per supportare i centri antiviolenza (ha raccolto quasi 3 milioni di euro).

E c'è spazio anche per i ricordi, per le sue riflessioni sulla musica, sui grandi artisti in un tour amatissimo in cui la Mannoia è accompagnata per la prima volta live da un’orchestra sinfonica: l’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis.

C'è tempo per gli omaggi come Terra mia, ricordando Pino Daniele.

Immancabili i grandi successi: Pescatore, Sally, Quello che le donne non dicono e il Cielo d'Irlanda, il ritmo da ballare.

Per chiudere le due ore fitte fitte di spettacolo l'appello alla pace con il brano Il disertore.