Benevento: apertura straordinaria chiede Unità Pastorale S. Filippo Neri

In occasione del festival "Benevento Città Spettacolo", l'Unità pastorale San Filippo Neri (che comprende le parrocchie di Santa Maria della Verità, San Donato, Santa Sofia e Sant'Anna) ha deciso di tenere aperte straordinariamente le chiese monumentali del centro storico della città da martedì 26 a domenica 31 agosto, dalle ore 19.30 alle 22.
Le chiese interessate sono quelle del Santissimo Salvatore, San Domenico e Santa Sofia, dove i volontari dell'unità pastorale accoglieranno tutti coloro che vogliono sfruttare il periodo di "Città Spettacolo" per immergersi nella storia di queste tre meravigliose chiese monumentali di Benevento.