Stefano De Martino a Benevento seduce e conquista il pubblico del Teatro Romano Sul palco con 'Meglio Stasera' per 'Città Spettacolo' tra musica, danza e divertimento

Stefano De Martino a Benevento per Città Spettacolo conquista il pubblico con Meglio stasera. Nella splendida cornice del Teatro Romano il conduttore ha portato in scena il suo spettacolo alternando musica e danza. Il racconto dei primi passi a Torre Annunziata, il provino ad Amici fino alla prima serata in Rai: De Martino coinvolge gli spettatori, seduce con autoironia e tanto divertimento.

De Martino sul palco del Teatro Romano di Benevento

Sul palco con gli otto orchestrali della 'Disperata erotica band' e quattro danzatori del corpo di ballo, lo showmen ha alternato momenti di pura ilarità a messaggi sociali. “Andavo a danza con il mio borsone rosa...”, mi prendevano in giro? “Non era un insulto, ma una dichiarazione d'ignoranza”.

Un percorso a volte in salita, ma “la paura a volte ci salva, se ci pensate pensate bene e’ una forma di coscienza. Il coraggio è una paura superata”.

De Martino si racconta al suo pubblico, sul palco porta aspetti noti e meno noti della sua vita come l'iniziale passione per il calcio che lascia poi il passo alla danza “il secondo amore”. E sul palco lo showmen ci fa salire anche gli spettatori. Lui sceglie 'La leva calcistica' di De Gregori, l'alterna a “Salta Salta ballerino” di Lucio Dalla, passando dalla tv al teatro con l'abilita di un grande talento.

Renato Giordano: un grande talento

Ne è certo Renato Giordano, direttore artistico della rassegna che incassa così un altro sold out: “E' un grande talento lo vedremo volare in alto”.

Il sindaco Mastella

Soddisfatto il sindaco Clemente Mastella: “Mi fa molto piace perché, come Serena Rossi, sono artisti campani molto bravi”.

Nella video le interviste all'avvocato Mario Collarile, al presidente della Provincia Nino Lombardi, il direttore artistico Renato Giordano e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella