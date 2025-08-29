"Mistero a lago svago": fuori il secondo libro di Irma Ruggiero La scrittrice e illustratrice caudina pubblica il nuovo libro con protagonista Detective Rucola

PALUDE SQUAMOSA – Arriva in libreria Detective Rucola: mistero a Lago Svago, il nuovo libro di Irma Ruggiero

È il giorno del matrimonio più atteso a Palude Squamosa, quello tra Martin Pescatore e Lula Libellula, ma lo sposo… è scomparso! Toccherà ancora una volta a Rucola Ranot, la rana detective più brillante del regno animale, risolvere il caso e restituire un po’ di ordine tra i giunchi e le canne dello stagno. Così prende avvio “Detective Rucola: mistero a Lago Svago”, il nuovo libro scritto e illustrato da Irma Ruggiero, in uscita oggi in tutte le librerie.

Dopo il successo del primo volume, Detective Rucola. Che fine ha fatto Stagno Lagno?, l’autrice torna con una seconda avventura che unisce ironia, ritmo narrativo e illustrazioni accattivanti, senza rinunciare a un messaggio profondo. Questa volta Rucola si troverà invischiato – letteralmente fino al collo – in un lago trasformato in discarica a cielo aperto. E tra i sospettati non manca il suo storico rivale, il temibile Bufo Sbufo.

Come nel precedente episodio, la storia mescola giallo e comicità, ma al tempo stesso invita i giovani lettori a riflettere su un tema di grande attualità: il rispetto dell’ambiente e la gestione dei rifiuti. Un’avventura ecologica, dunque, capace di divertire e far pensare.

Classe 1997, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Napoli e in Illustrazione presso la Scuola Italiana di Comix, Irma Ruggiero ha esordito come autrice nel 2022 con Un Fantasmagorico Natale (Mondadori Ragazzi). Nel 2025 ha collaborato con DeAgostini alla collana Io leggo da solo, scrivendo e illustrando alcuni volumi, e lavora stabilmente con importanti editori come Giunti, Piemme e Oxford University Press.

La serie dedicata a Rucola Ranot è destinata a proseguire: il terzo volume è già previsto per il prossimo anno, confermando la volontà di costruire un progetto narrativo che cresce insieme ai suoi lettori.