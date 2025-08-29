Lo spettacolo "Figlio delle lacrime" conquista Benevento

Il Chiostro di Santa Sofia di Benevento ha fatto da cornice, nella serata di giovedì 28 agosto, allo spettacolo “Figlio delle lacrime – storia di un’anima in cammino”, inserito nel cartellone della 46ª edizione del Festival Benevento
Città Spettacolo – Lingue Rinascènti.
Il pubblico ha risposto con straordinario entusiasmo a un racconto intenso e poetico ispirato alla vita di Sant’Agostino, portato in scena dalla Compagnia ARGÁ con testi e regia di Gabriele Notari De Luca, coreografie di Giovanna De Luca e la partecipazione del Coro Vocum Concordia diretto da Daniela Polito.
Parola, canto e danza hanno dato corpo a un viaggio che intreccia inquietudini e ricerca, segnato dal profondo legame tra Agostino e sua madre Monica.
Lo spettacolo è stato realizzato grazie alla collaborazione con l’UP San Filippo Neri - in particolar modo con Don Marco Capaldo - con la GiovArt, l'Associazione ARGÁ e il Coro Vocum Concordia, che hanno contribuito alla realizzazione di una serata memorabile.
Un successo di pubblico che ha superato ogni aspettativa: il Chiostro ha raggiunto il limite massimo di capienza previsto dal piano di sicurezza, costringendo purtroppo molte persone a restare all’esterno. La Compagnia
ARGÁ desidera ringraziare di cuore le tantissime persone presenti e scusarsi con chi non ha potuto assistere allo spettacolo.
Proprio per questo, è già in programma una replica in una location più ampia, che verrà annunciata a breve, per permettere a tutti di vivere l’esperienza di questo viaggio teatrale che ha emozionato e coinvolto il pubblico.